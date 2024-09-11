İsrail Savunma Kuvvetleri, Batı Şeria’da katledilen Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), keskin nişancılarının Batı Şeria'da katlettiği ABD ve Türk vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

IDF, "Büyük olasılıkla doğrudan ve kasıtlı olmayan bir şekilde açılan ateşin kendisine isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmiş olduğunu" savunarak "Eygi'nin ölümü karşısında en derin pişmanlığımızı belirtiriz" dendi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise "Hiç kimse protestoya katıldığı için vurulup öldürülmemeli" derken BM de "Bağımsız soruşturma" istedi.