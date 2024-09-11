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İngiltere'den sonra sıra Kanada'da! İsrail'e silah satışı iptal edildi

İngiltere’nin ardından Kanada da İsrail’e silah satışını askıya aldı. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, İsrail'e silah satışı için 30 izni askıya aldıklarını duyurdu ve "Gazze'ye hiçbir şekilde silah veya silah teçhizatı göndermeyeceğiz. Nokta." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 10:16 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 10:24
İngiltere’den sonra sıra Kanada’da! İsrail’e silah satışı iptal edildi

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İsrail'in ardından Kanada da İsrail'e silah satışı için 30 lisans izninin askıya alındığını duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan bir anaokulu, spor salonu ve camiye saldırı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken bölgede bulunan yapılarda büyük hasar meydana geldi. Filistinliler, saldırının düzenlendiği bölgede incelemede bulundu. (10.09.2024)İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan bir anaokulu, spor salonu ve camiye saldırı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken bölgede bulunan yapılarda büyük hasar meydana geldi. Filistinliler, saldırının düzenlendiği bölgede incelemede bulundu. (10.09.2024)

KANADA'DAN İSRAİL'E SİLAH ENGELİ

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Gazze'de 40 bini aşkın Filistinliyi öldüren İsrail'e verilen askeri destek konusunda yaptığı değerlendirmede İsrail'e silah satışı için 30 izni askıya aldıklarını ve Kanada yapımı mühimmatın İsrail ordusuna satışı için bir ABD şirketiyle yapılan sözleşmeyi iptal ettiklerini belirtti.

"GAZZE'YE SİLAH GÖNDERMEYECEĞİZ"

Kanada silahlarının satışının aracı bir ülke üzerinden İsrail'e satılmasının anlaşmazlık konusu olduğuna işaret eden Joly, ABD'li şirket General Dynamics'in bu tür ticari işlemlerinin "kesinlikle yasak" olduğunu aktardı.

Joly, "Gazze'ye hiçbir şekilde silah veya silah teçhizatı göndermeyeceğiz. Nokta." ifadesini kullandı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie JolyKanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly

Kanada'nın en büyük Müslüman insan hakları örgütü olan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), Bakan Joly'nin kararına destek verdi.

NCCM'nin sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı paylaşımda, "Bakan Joly, Kanada'nın İsrail'e yönelik silah yasağı politikasının yürürlükte kaldığını belirterek açık bir mesaj verdi." ifadeleri kullanıldı.

İNGİLTERE DE İZİNLERİ İPTAL ETMİŞTİ

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 2 Eylül'de parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkesinin İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacağını duyurmuştu. Bakan Lammy, İngiltere'nin silah ihracat lisanslarının "uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesi veya bunun kolaylaştırılması için kullanılabileceğine dair açık risk" bulunduğunu tespit eden incelemenin ardından kararın alındığını belirtmişti.

Lammy, 350 lisansın yaklaşık 30'unun askıya alınacağını belirterek "Bunun gibi bir çatışma karşısında İngiltere'nin ihracat lisanslarını gözden geçirmek bu hükümetin yasal görevidir. Bu genel bir yasak ya da silah ambargosu değil." ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkeden İsrail'e silah, askeri teçhizat ve diğer kontrollü ürünlerin satışı için 100'den fazla ihracat lisansına onay verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere 40 bin 819 Filistinli öldü, 94 bin 291 kişi yaralandı.

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