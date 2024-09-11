ABD Başkanı Joe Biden Ayşenur Ezgi Eygi cinayetinde İsrail’i akladı! Akla ziyan açıklama: Kurşun yerden sekmiş ve kazara vurulmuş

ABD Başkanı Joe Biden , İsrail askerlerince başından vurularak öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi 'nin ölümüyle ilgili, "Öyle gözüküyor ki bu bir kazaydı, (kurşun) yerden sekerek kaza ile onu vurmuş." açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'dan New York'a doğru yola çıkmak üzere ayrılırken, İsrail askerlerince öldürülen Eygi ile ilgili soruyu yanıtladı.





AKLA ZİYAN AÇIKLAMA



Biden, İsrail'in Eygi'nin öldürülmesini kabul etmesiyle ilgili yorumunu soran basın mensubuna, konuyla ilgili daha detaylı bilgi aldığını belirterek, "Öyle gözüküyor ki bu bir kazaydı, (kurşun) yerden sekerek kaza ile onu vurmuş. Halen bu konu üzerine çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Londra'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Onun öldürülmesi hem sebepsiz hem de haksızdı. Hiç kimse protestoya katıldığı için vurulmamalı ve öldürülmemeli." demişti.