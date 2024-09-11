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3 ülkeden İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatını kınama!

Fransa, Almanya ve İngiltere, Rusya ve İran arasındaki silah alışverişine ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı. İran'ın Rusya’ya balistik füze ihracatını şiddetle kınadığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 01:40 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 02:02
3 ülkeden İran’ın Rusya’ya balistik füze ihracatını kınama!

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Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya ve İran arasındaki silah alışverişine ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı.

3 ülkeden İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatını kınama3 ülkeden İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatını kınama

İran'ın ihracatı ve Rusya'nın İran balistik füzelerini satın almasının şiddetle kınandığı açıklamada, İran'a yönelik yeni yaptırım sinyalleri verildi.

Açıklamada, İran'ın Ukrayna'ya karşı savaşan Rusya'ya askeri desteğini arttırdığı ve bunun Ukrayna halkının acılarının derinleşmesine yol açacağı belirtildi.

3 ülkeden İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatını kınama3 ülkeden İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatını kınama

"AVRUPA GÜVENLİĞİNE DOĞRUDAN TEHDİT OLUŞTURUYOR"
"İran ve Rusya'nın kışkırttığı gerilimin Avrupa güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu" kaydedilen açıklamada, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın İran'ı Rusya'ya yönelik askeri ihracatları konusunda daha önce uyardığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatı yaptığının doğrulandığı ve üç ülkenin İran ile ikili hava hizmetleri anlaşmalarını feshetmek için harekete geçeceği ifade edildi.

İran'ın balistik füze programında ve bu füzelerin Rusya'ya transferinde yer alan kişi ve kuruluşların belirlenmesi için çalışmalar yürütüleceği belirtilen açıklamada, İran ulusal hava yolu şirketi Iran Air'ın da yeni yaptırımlar kapsamına alınacağı aktarıldı.

ABD'den İran'a yaptırımABD'den İran'a yaptırım

BIDEN YÖNETİMİ İRAN'A YENİ YAPTIRIMLAR AÇIKLADI
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Biden yönetimi İran'a yeni yaptırımlar açıkladı.

Açıklamada, İran'ın, Ukrayna'daki "yasa dışı" savaşında Rusya'ya ölümcül silahlar göndererek destek olduğuna işaret edildi ve buna göz yumulmayacağı kaydedildi.

Bakanlık, açıklamasında, Tahran'ın Moskova'ya balistik füzeler göndermeye devam ettiği ve bu silahların Rusya tarafından Ukrayna'da kullanıldığı iddia edildi. Bu çerçevede söz konusu silah transferiyle ilgili İran ve Rusya'da bulunan toplam 10 kişi ile 6 kurum yaptırım listesine eklendi.

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ABD: İran'ın, Rusya'ya balistik füze yollaması halinde daha fazla Ukraynalı sivil ölebilir

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