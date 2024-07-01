ABD’den ‘Charlie’ uyarısı! Avrupa üsleri için en yüksek ikinci alarm seviyesi: Pentagon doğruladı süre verildi

AVRUPA'DA KIRMIZI ALARM

Orta Doğu'dan topyekün savaş sesleri gelirken ABD, Avrupa'daki askeri üslerinde kırmızı alarm verdi.

ABC News ve CNN'in ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki Amerikan üslerinde "Charlie" alarmı verildi.

ABD ordusunun web sitesinde bu seviyenin "bir olay meydana geldiğinde ya da bir tür terörist eylemin ya da personel veya tesislere yönelik hedef almanın muhtemel olduğunu gösteren istihbarat alındığında" emredildiği belirtildi.

En yüksek seviye olan "Delta" ise bir terör saldırısı meydana geldiğinde ya da "yakın" olduğunda uygulanır.

ABD'DEN "TETİKTEYİZ" MESAJI

ABD Avrupa Komutanlığı (USEUCOM) AFP haber ajansına yaptığı açıklamada "Tetikte olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada ise "Avrupa sahasında görev yapan ABD hizmet mensupları ve ailelerinin emniyet ve güvenliğini potansiyel olarak etkileyen faktörlerin bir araya gelmesi nedeniyle, ABD Avrupa Komutanlığı yaz ayları boyunca teyakkuzu vurgulama çabalarını iki katına çıkarmaktadır" denildi.

PENTAGON DOĞRULADI

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Avrupa'da Charlie alarmı verildiğine dair haberleri doğruladı.

Fox News'a konuşan bir Pentagon yetkilisi, Avrupa'daki tüm üslerde Charlie alarmı verildiğini ve bu hafta muhtemel bir saldırı için güvenilir istihbarata sahip olduklarını söyledi. Yanı sıra, ABD ordusu Avrupa'da görev yapan askerleri için üsler dışında üniforma giyilmesini yasakladı.