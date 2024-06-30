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İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy ‘Gazze’de bitmesi gereken bir işgal var’ deyip Tel Aviv’in yüzüne vurdu: Dünyanın en gaddar rejimi

İsrail, Gazze’de ve Batı Şeria’da saldırılara devam ederken gazeteci-yazar Gideon Levy’nin İsrail işgalini Tel Aviv’in yüzüne vurduğu konuşması yeniden gündem oldu. Levy, Gazze’de bir savaş ya da çatışma değil İsrail zulmü olduğunu söylerken “Öyle ya da böyle sona ermesi gereken acımasız bir İsrail işgali var.” dedi. İsrail rejimini “apartheid” olarak tanımlayan Levy, “Bu rejim “apartheid”dan başka bir şekilde tanımlanamaz! Orada bir toprak parçasını iki halk paylaşıyor. Bir halk dünyadaki tüm haklara sahip. Diğer halkın ise hiçbir hakkı yok.” şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 17:30 Güncelleme 30 Haziran 2024, 18:15
İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy ‘Gazze’de bitmesi gereken bir işgal var’ deyip Tel Aviv’in yüzüne vurdu: Dünyanın en gaddar rejimi

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İsrail Gazze'de ve Batı Şeria'da saldırılara devam ediyor. Gazze'yi enkaz haline getiren İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da ilhak planı yaparken İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy'nin İsrail ile ilgili sözleri yeniden gündem oldu.

İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levyİsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy

İSRAİLLİ GAZETECİ YÜZLERİNE VURDU

İsrailli gazeteci ve yazar Levy, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sömürgeci/kolonyalist Fransa'nın Cezayir'i işgali ile ilişkilendirdi ve "Ben bir İsrailliyim, İsrail'de doğdum İsrail'i önemsiyorum. İsrail'e aidim. İsrail'e bağlıyım. Simetriden bahsetmeyin çünkü ortada bir simetri yok. Hatta çatışma olmadığını bile söyleyebilirim." dedi.

"SONA ERMESİ GEREKEN BİR İSRAİL İŞGALİ VAR"

Fransız Cezayir çatışması var mıydı? Cezayir'de acımasız bir Fransız vardı ve Cezayir'in sonu geldi. İsrail Filistin çatışması da yok. Öyle ya da böyle sona ermesi gereken acımasız bir İsrail işgali var.

"DÜNYANIN EN ZALİM, EN GADDAR REJİMİ"

Levy, Binyamin Netanyahu yönetimindeki Tel Aviv rejimini "dünyanın en zalim, en gaddar rejimi" olarak tanımladı ve şu ifadeleri kullandı:

Bugün dünyanın en zalim, en gaddar, en tiranlarından biri olan bir rejim var ve ne dediğimi biliyorum çünkü 40 yıl boyunca bunu örtbas ettiler. Ve bu rejim "apartheid"dan başka bir şekilde tanımlanamaz! Orada bir toprak parçasını iki halk paylaşıyor. Bir halk dünyadaki tüm haklara sahip. Diğer halkın ise hiçbir hakkı yok. Apartheid gibi görünüyor. Apartheid bu.
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"ULUSLARARASI GÜÇLER GAZZE'YE GİRMELİ"

Haaretz yazarı Levy, aralık ayında TRT World Forum 2023'e katılmak üzere geldiği İstanbul'da Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Gazze'de barışçıl ve uzun vadeli bir çözüm için "Bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini düşünüyorum. En azından kısa bir süreliğine de olsa bazı uluslararası güçlerin Gazze'ye girmesi gerekiyor." demişti.

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İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy ‘Gazze’de bitmesi gereken bir işgal var’ deyip Tel Aviv’in yüzüne vurdu: Dünyanın en gaddar rejimi
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