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İsrail, Hizbullah'ı içeriden vurdu: Birim 8200 ve MOSSAD’ın Üzüm Salkımı ajanları Hasan Nasrallah’ı katletti!

İsrail, gizli siber savaş birimi ‘Birim 8200’ ve MOSSAD’ın ‘Üzüm Salkımı’ ajanlarıyla Hizbullah’ı takip etti. Nokta atışıyla Hasan Nasrallah’ı ve üst düzey komutanları katletti.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 06:10 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 07:03
İsrail, Hizbullah’ı içeriden vurdu: Birim 8200 ve MOSSAD’ın Üzüm Salkımı ajanları Hasan Nasrallah’ı katletti!

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İsrail, önce Gazze'ye saldırdı. Haniye suikastını yaptı. Ardından Lübnan'a da saldırdı. Çağrı cihazlarıyla Hizbullah'ı hedef aldı. Patlamalarda 50'ye yakın kişi ölürken, 3 bin insan da yaralandı.

Birim 8200 ve MOSSAD’ın Üzüm Salkımı ajanları Hasan Nasrallah’ı katletti. (Takvim Gazetesi) Birim 8200 ve MOSSAD’ın Üzüm Salkımı ajanları Hasan Nasrallah’ı katletti. (Takvim Gazetesi)

Birkaç gün sonra da Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah ve kurmay heyetinin kaldığı karargah bombalandı. Hiç kimse enkazdan sağ çıkamadı. Herkes İsrail'in bu saldırıları nasıl nokta atışıyla yaptığını araştırma başladı.

Birim 8200 ve MOSSAD’ın Üzüm Salkımı ajanları Hasan Nasrallah’ı katletti. (Takvim Gazetesi) Birim 8200 ve MOSSAD’ın Üzüm Salkımı ajanları Hasan Nasrallah’ı katletti. (Takvim Gazetesi)

Ortaya iki önemli casusluk faaliyeti çıktı. Bunlardan birinin gizli siber savaş birimi olan "BİRİM 8200" olduğu anlaşıldı. 1952 yılında İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) bağlı olarak kurulan bu birimin, siber istihbarat toplama, siber saldırılar ve dijital savunma stratejileri üzerine yoğunlaşmış bir yapı olduğu anlaşıldı.

Çağrı cihazlı saldırıların, bu birim tarafından yapıldığı vurgulandı. Gözetleme, dinleme, çekim, karıştırma ve operasyonel hareketleri olan bu birimdeki ajanların, Hizbullah'ın içine bile sızdığı ortaya çıktı.

Birim 8200 ve MOSSAD’ın Üzüm Salkımı ajanları Hasan Nasrallah’ı katletti. (Ekran görüntüsü)Birim 8200 ve MOSSAD’ın Üzüm Salkımı ajanları Hasan Nasrallah’ı katletti. (Ekran görüntüsü)

İSRAİL, HİZBULLAH'I İÇERİDEN VURDU!
MOSSAD, 2006'dan bu yana "Üzüm salkımı" denen yöntemle Hizbullah'a sızdı. Beyrut birimi başta, içeride de tek tek birimler bilgi topladı. Hiçbirinin birbirinden haberi olmadı. Her ajan, bağımsız olarak en baştaki birime çalıştı.

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