Lübnan'da bir Türkmen Başkan Erdoğan’dan yardım istedi: "Bizi kurtar"

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırıma imza atan İsrail, Lübnan'ı işgal etmek için kara harekatına başladı. Dahiye ve birçok kentten patlama sesleri yükselirken, A Haber ekibi Beyrut'ta sokaktaki vatandaşların sesi oldu.
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırıma imza atan İsrail, Lübnan'ı işgal etmek için kara harekatına başladı. Dahiye ve birçok kentten patlama sesleri yükselirken, A Haber ekibi Beyrut'ta sokaktaki vatandaşların sesi oldu.
Beyrut sokaklarında ölüm sessizliğinin hakim olmasının yanı sıra, Lübnan'dan kaçan vatandaşlar savaş korkusu ile sokakta sabahlamak ve uyumak zorunda kaldı.
A Haber ekibi, hasta çocukları ve bitkin düşen eşinin başında bekleyen Türkmen bir vatandaşa mikrofon uzattı.
"ERDOĞAN'A KURBANIM, BİZ TÜRKMENLERİ KURTARSIN"
İsrail ordusunun kara işgali gerçekleştirdiği Lübnan'da ailesi ile sokakta kalmak zorunda kalan Türkmen bir adam, gözyaşları içinde Başkan Erdoğan'dan yardım isteyerek Türkiye'ye dua etti.
Türkmen adam, "Erdoğan'a kurbanım. Buradan kendisine selam gönderiyorum. Biz Türkmenleri kurtarsın." diyerek yaşadığı zorlukları anlattı.
Beyrut'ta yaşayan Türkler A Haber'de açıklamalarda bulundu.
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun yaptığı açıklamada, "Şehitler meydanına geldik. Beyrut'ta Türkler de yaşıyor. Onlarda ikisi yanımızda. Onlara da mikrofon uzatacağız. Hayat burada nasıl? Gidişata nasıl bakıyorlar? Onları konuşacağız." dedi.
Mardinli olduklarını belirten Faysal Ayyıldız isimli Türk vatandaş, "Ben 32 yıldır burada yaşıyorum. Burası çok güzel bir memleket. İşlerimiz güzel. Çok şükür gelirlerimiz güzel. Ben burada şoförlük yapıyorum. Burası çok güzeldi. Şuan da güzel ancak bakım yapılmıyor. Biraz çirkinliğe dönüştü.
Bu durumda olduğu takdirde de halen çok güzel. Lübnan şuan görünüş olarak kötü yerlere gidiyor. İsrail zaten Lübnan'a tanklarıyla giriş yaptı. İsrail inşallah başaramaz. Hem Hizbullah askerlerinden hem de normal vatandaşların yüzde 90'ından direniş desteği olacak. Tabi ki burada yaşadığımız sürecek destekleyeceğiz. Burayı terk etmek istemiyorum. İsrail'e karşı Hizbullah'ın yanında varım. Burada aşağı yukarı 500-600 haneliyiz. Hepimiz Mardinliyiz. Burası çok kadim bir memleket." dedi.
"GEREKİRSE ÖLMEYE HAZIRIZ"
Gerekirse ölmeye hazır olduklarını anlatan Abdulhakim Toprak ise "30 seneden beri burada yaşıyorum. İnşallah Hizbullah İsrail'i geçirmez. İnşallah her şey iyi olur. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Biz bu ülkede doğduk. Bu ülkeyi terk etmeyeceğiz. Bu ekmek yediğimiz yeri terk etmeyiz. Gerekirse ölmeye hazırız. Savaşmaya da hazırız. Elimizden ne gelirse onu yapacağız. Hizbullah'ın yanındayız. Kesinlikle onları yalnız bırakmayacağız. İkimizde Mardinliyiz." ifadelerini kullandı.