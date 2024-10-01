Lübnan'da bir Türkmen Başkan Erdoğan’dan yardım istedi: "Bizi kurtar"

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun yaptığı açıklamada, "Şehitler meydanına geldik. Beyrut'ta Türkler de yaşıyor. Onlarda ikisi yanımızda. Onlara da mikrofon uzatacağız. Hayat burada nasıl? Gidişata nasıl bakıyorlar? Onları konuşacağız." dedi.

Faysal Ayyıldız isimli Türk vatandaş. (Ekran görüntüsü)

Mardinli olduklarını belirten Faysal Ayyıldız isimli Türk vatandaş, "Ben 32 yıldır burada yaşıyorum. Burası çok güzel bir memleket. İşlerimiz güzel. Çok şükür gelirlerimiz güzel. Ben burada şoförlük yapıyorum. Burası çok güzeldi. Şuan da güzel ancak bakım yapılmıyor. Biraz çirkinliğe dönüştü.

Bu durumda olduğu takdirde de halen çok güzel. Lübnan şuan görünüş olarak kötü yerlere gidiyor. İsrail zaten Lübnan'a tanklarıyla giriş yaptı. İsrail inşallah başaramaz. Hem Hizbullah askerlerinden hem de normal vatandaşların yüzde 90'ından direniş desteği olacak. Tabi ki burada yaşadığımız sürecek destekleyeceğiz. Burayı terk etmek istemiyorum. İsrail'e karşı Hizbullah'ın yanında varım. Burada aşağı yukarı 500-600 haneliyiz. Hepimiz Mardinliyiz. Burası çok kadim bir memleket." dedi.