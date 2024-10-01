Japonya’da yeni başbakan belli oldu! Erken seçime kadar İşiba Şigeru görev yapacak

Japonya 'da yeni başbakan belli oldu. İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yeni lideri İşiba Şigeru , Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.

JAPONYA'NIN YENİ BAŞBAKANI İŞİBA ŞİGERU

İşiba Şigeru, partisi LDP ve ortağı Komeito hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugin'de, 291 evet oyu alarak, Japonya'nın 102. başbakanı oldu.

LDP'nin geçen hafta yapılan liderlik seçimine ikisi kadın 9 aday katılmıştı. LDP'de 1970'lerden bu yana en yüksek aday sayısı dikkati çekmişti. İkinci tura kalan seçimde İşiba, kadın rakibi Takaiçi Sanae'yi mağlup ederek yeni LDP lideri seçilmişti.

Japonya'nın yeni başbakanı İşiba Şigeru, AA