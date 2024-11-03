İsrail hapishanelerinde Filistinli kadın esirlere akılalmaz işkence: Darp, baskı, çıplak şekilde arama...

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti nden yapılan yazılı açıklamada, heyetin avukatının, sayıları 95'i bulan kadın tutuklulardan bazılarını ziyaret ettiği ifade edildi.





DARP, BASKI. ÇIPLAK ŞEKİLDE ARAMA



Hapishaneler idaresinin, kadın tutukluları yiyecek, giyecek ve ilaç gibi en temel insani ihtiyaçlardan mahrum bıraktığı, onları dış dünyadan tamamen izole ettiği, çıplak bir şekilde aradığı, darbettiği ve baskı uyguladığı aktarıldı.