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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, North Carolina eyaletinde 4,2 milyonu aşkın seçmenin şahsen erken oy kullanmasıyla bu eyaletteki erken oy kullanım sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. Eyaletteki Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, seçimin kaderini belirleyecek "salıncak eyaletlerden" North Carolina'da kullanılan erken oy verileri paylaşıldı.

North Carolina eyaletinde oy rekoru: 4,2 milyonu aşkın seçmen katılım sağladı (AA)



Açıklamada, Helene Kasırgası'nın vurduğu batı bölgelerdeki katılımın eyaletin geri kalanından daha yüksek olduğu belirtilerek, eyalet genelinde kayıtlı seçmenlerin yüzde 57'sine denk 4,2 milyonu aşkın kişinin şahsen erken oy kullandığı duyuruldu. Böylece eyalette şahsen erken oy kullanan seçmenlerin sayısının 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde rekor sayıya ulaştığı ifade edilen açıklamada, bu sayının 2020'deki seçimlerde 3,63 milyon olarak kaydedildiği hatırlatıldı. Açıklamada, oyların kullanılması ile verilerin yüklenmesi arasında bir gecikme yaşandığı, bu nedenle katılımın açıklanandan daha yüksek olabileceği de aktarıldı.