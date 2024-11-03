ABD başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak 2024? Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri kim önde?

ABD'de başkanlık seçimleri için geri sayım başladı ve tüm dünya bu büyük yarışı yakından izliyor. Demokrat Parti'nin adayı olan mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı ve eski başkan Donald Trump 5 Kasım 2024'te yapılacak seçimlerde karşı karşıya gelecek.

ABD'de 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024'te yapılacak. Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini 5 Kasım'da yapacak.

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KİM ÖNDE?

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, güncel anketler Trump ile Harris arasındaki kıyasıya rekabeti gözler önüne seriyor.



Başkanlık seçim sürecindeki ülke geneli ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber platformunda yer alan ve son dönemde yapılmış 14 anketin ortalamasına göre Trump, yüzde 48,4 desteğe sahip görünüyor.

Harris ise yüzde 48,1 destekle yarışı çok az farkla rakibinin gerisinde sürdürüyor.



Ekim ayının ortasına kadar ülke geneli anketlerde az farkla önde çıkan Harris'in son iki haftada çok az farkla Trump'ın gerisine düşmesi dikkati çekerken, uzmanlar iki adayın kafa kafaya bir yarış içinde olduğuna vurgu yapıyor.