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ABD başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak 2024? Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri kim önde?

ABD’de büyük gün yaklaşıyor. 5 Kasım 2024’te yapılacak başkanlık seçimlerinde halk, ülkenin 47. başkanını belirlemek üzere sandık başına gidecek. Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından kazanan aday, 20 Ocak 2025’te düzenlenecek yemin töreniyle görevi devralacak.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 15:52 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 15:52
ABD başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak 2024? Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri kim önde?

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ABD'de başkanlık seçimleri için geri sayım başladı ve tüm dünya bu büyük yarışı yakından izliyor. Demokrat Parti'nin adayı olan mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı ve eski başkan Donald Trump 5 Kasım 2024'te yapılacak seçimlerde karşı karşıya gelecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

ABD'de 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024'te yapılacak.

Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini 5 Kasım'da yapacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KİM ÖNDE?

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, güncel anketler Trump ile Harris arasındaki kıyasıya rekabeti gözler önüne seriyor.

Başkanlık seçim sürecindeki ülke geneli ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber platformunda yer alan ve son dönemde yapılmış 14 anketin ortalamasına göre Trump, yüzde 48,4 desteğe sahip görünüyor.

Harris ise yüzde 48,1 destekle yarışı çok az farkla rakibinin gerisinde sürdürüyor.

Ekim ayının ortasına kadar ülke geneli anketlerde az farkla önde çıkan Harris'in son iki haftada çok az farkla Trump'ın gerisine düşmesi dikkati çekerken, uzmanlar iki adayın kafa kafaya bir yarış içinde olduğuna vurgu yapıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SEÇİMİ KAZANAN ADAY 20 KASIM'DA GÖREVE BAŞLAYACAK

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerini kazanan isim 20 Ocak 2025'te yapılacak yemin töreniyle başkanlık koltuğuna oturacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ABD SEÇİMLERİNDE KİMLER OY KULLANABİLECEK?

18 yaş ve üzerinde olan her ABD vatandaşı her dört yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olur.

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