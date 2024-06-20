İsrail’in işkencelerine maruz kalan Filistinli Bedir Dahlan korkunç muameleyi anlattı | Haddi hesabı yok! En az 36 kişi...

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarında alıkoyduğu 33 Filistinliyi serbest bıraktı. Kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaşan Filistinlilerin zayıf düştüklerini ve vücutlarında işkence izlerinin görüldüğü belirtildi. Esir alınıp tutulan Filistinli genç Bedir Dahlan, yaşadığı korkunç işkenceyi anlattı.

''KABUSTU''

İsrail'in esir aldığı Filistinliler, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah'ın doğusunda serbest bırakıldı.

Esir alınıp tutulan Filistinli genç Bedir Dahlan, yaşadığı korkunç işkenceyi 'Kabus' olarak nitelendirirken, yapılan insanlık dışı muameleleri anlattı. Dahlan, otobüste kafasının sıkıştırılarak dövüldüğünü, elleri ve ayaklarına vurulduğunu ve çaresizce kendisini oradan çıkaracak birini aradığını söyledi. Öte yandan ailesinin ise şimdi nerede olduğunu bilmediğini ifade etti.

Ailem Han Yunus'taydı. Şu an neredeler bilmiyorum. Han Yunus'un yerle bir olduğunu söylüyorlar. Hangi evde yaşayacağımı bilmiyorum. Hastaneye geldim ama kendimi daralmış hissettim, zaten ben de öleceğim.''

BİR KISMI SERBEST BİR KISMI KAYIP

İsrail ordusu daha önce de Gazze'de alıkoyduğu Filistinlileri serbest bırakmış, serbest kalan Filistinliler, alıkonuldukları süre boyunca İsrail askerlerinin darp, işkence, hakaret ve aşağılamasına maruz kaldıklarını söylemişti.



İsrail ordusu, aralarında çocuk, kadın, gazeteci, sağlık çalışanı olmak üzere Gazze'de binlerce Filistinliyi alıkoydu, bunlardan bir kısmını serbest bırakırken, kalanların akıbetinin ise ne olduğu bilinmiyor.