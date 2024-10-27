Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Etzion Hapishanesi ndeki Filistinli tutukluların insanlık dışı ve sert tutukluluk koşullarına maruz kaldığını belirtti.

İsrail'den Etzion Hapishanesindeki Filistinli esirlere insalık dışı muamale (AA)



Heyetten yapılan açıklamada, heyete bağlı bir avukatın Etzion Hapishanesindeki Filistinli tutukluları ziyaret ettiği ve buradaki 115 tutuklunun gördüğü muameleye ilişkin izlenimlerini aktardığı kaydedildi.

Avukatın izlenimlerine göre, hapishanedeki tutuklular, İsrail'in 1 yılı aşkın bir süredir uyguladığı intikam politikası kapsamında tıbbi ihmale, ahlaksız ve insanlık dışı muameleye maruz kalıyor, darbediliyor ve aşağılanıyor.