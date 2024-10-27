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İsrail'den Etzion Hapishanesindeki Filistinli esirlere insalık dışı muamale

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Etzion Hapishanesindeki Filistinli tutukluların insanlık dışı ve sert tutukluluk koşullarına maruz kaldığını belirtti.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 19:53 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 19:53
İsrail’den Etzion Hapishanesindeki Filistinli esirlere insalık dışı muamale

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Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Etzion Hapishanesindeki Filistinli tutukluların insanlık dışı ve sert tutukluluk koşullarına maruz kaldığını belirtti.

İsrail'den Etzion Hapishanesindeki Filistinli esirlere insalık dışı muamale (AA)İsrail'den Etzion Hapishanesindeki Filistinli esirlere insalık dışı muamale (AA)

Heyetten yapılan açıklamada, heyete bağlı bir avukatın Etzion Hapishanesindeki Filistinli tutukluları ziyaret ettiği ve buradaki 115 tutuklunun gördüğü muameleye ilişkin izlenimlerini aktardığı kaydedildi.

Avukatın izlenimlerine göre, hapishanedeki tutuklular, İsrail'in 1 yılı aşkın bir süredir uyguladığı intikam politikası kapsamında tıbbi ihmale, ahlaksız ve insanlık dışı muameleye maruz kalıyor, darbediliyor ve aşağılanıyor.

İsrail'den Etzion Hapishanesindeki Filistinli esirlere insalık dışı muamale (MEM)İsrail'den Etzion Hapishanesindeki Filistinli esirlere insalık dışı muamale (MEM)

Koğuşlar kaba bir şekilde ve barbarca basılıyor, tutuklular çömelme pozisyonunda oturmaya zorlanıyor ve hakarete uğruyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kaddura Faris, 18 Ekim'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde her ay en az 3 Filistinlinin öldüğünü, Tel Aviv yönetiminin, 14 bin Filistinli tutukluyu toptan öldürmeye çalıştığını söylemişti.

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