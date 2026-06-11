İsrail gazetesi yazdı! Erdoğan takip edilmeli: Bölgesel düzeni değiştiriyor

Biden'ın önerdiği koridor, Hindistan limanlarından BAE, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail üzerinden Avrupa'ya yük taşımacılığı yapmak üzere tasarlanmıştı. Projede İsrail İbrahim Anlaşmaları'na katılan devletler arasında Orta Doğu ticaretinin vazgeçilmez ticari merkezi haline getirecekti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın 2023'te Yeni Delhi'de düzenlenen G-20 Zirvesi'nde duyurduğu Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) olarak bilinen projeyi hatırlatan Yediot Ahronot, o dönem Başkan Erdoğan'ın bu projeden rahatsız olduğunu hatırlattı.

İsrail'in projesi yerle yeksan oldu

"TÜRKİYE HARİTANIN TA KENDİSİ"

Siyonist gazete, projenin Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile sekteye uğradığına dikkat çekti. Böylece Suudi-Türkiye koridorunun İsrail projesinin yerine geçtiğini belirten gazete "O sadece haritada yeniden yer almıyor, haritanın ta kendisi." dedi.

"ERDOĞAN DİKKATLE TAKİP EDİLMELİ"

Yediot Ahronot'a göre Başkan Erdoğan'ın jeopolitik hamleleri İsrail tarafından dikkatle takip edilmeli.

Diktatör Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Türk şirketlerinin Halep'te faaliyet göstermeye başladığına, Türk bankalarının Suriye topraklarında şubeler açmaya hazırlandığına dikkat çeken İsrail gazetesi, 2030 yılı için belirlenen on milyar dolarlık ikili ticaret hedefiyle Türkiye'nin Şam'ın yeri doldurulamaz ekonomik hamisi olduğunu yazdı.

Hicaz Demir Yolu, Türkiye'nin Suriye'deki hamleleri gibi pek çok projenin önümüzdeki on yılın bölgesel düzeninin projeleri olduğunu işaret eden siyonist gazete, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bunların içinde Erdoğan'ın bilinçli olarak sahnelediği kasıtlı bir tarihsel tiyatro katmanı var. Yeni koridor, destekçileri tarafından, 1908'den itibaren İstanbul'dan Medine ve Mekke'ye uzanan ve imparatorluk başkentini İslam'ın kutsal şehirlerine bağlayan Osmanlı dönemi hattı olan Hicaz Demiryolu'nun yeniden canlandırılması olarak çerçeveleniyor. Bu hat, Birinci Dünya Savaşı sırasında kısmen Arap isyanı ve kısmen de İngiliz sabotajı nedeniyle yıkılmıştı."