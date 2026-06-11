İsrail gazetesi yazdı! Erdoğan takip edilmeli: Bölgesel düzeni değiştiriyor
Türkiye ve Suudi Arabistan'ın İstanbul'u Suriye ve Ürdün üzerinden Hint Okyanusu'na bağlayacak tarihi lojistik hamlesi İsrail'de panik yaratmaya devam ediyor. İsrail basını, Hürmüz'ü bypass edecek dev projeyi ve Başkan Erdoğan'ın jeopolitik stratejisini "Bölgesel düzeni değiştiren hamle" olarak yorumladı. İsrail gazetesi Yediot Ahronot, “Suudi Arabistan, Suriye ve Erdoğan’ın yeni Osmanlı ticaret imparatorluğu” başlıklı bir yazı yayımladı. Erdoğan'ın rahatsız olduğu Joe Biden'ın projesinin iptal olduğunu hatırlayan Yediot Ahronot, Başkan Erdoğan'ın Tel Aviv tarafından dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti.
Hızlı Özet Göster
- Ankara ile Riyad arasında modern Hicaz Demir Yolu anlaşması imzalandı.
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İsrail'de paniğe yol açtı.
- İsrail basını, Erdoğan'ın konuşmalarını yakından takip etti ve eleştirdi.
- Yediot Ahronot, Hicaz Demir Yolu'nun İsrail için tehdit oluşturduğunu yazdı.
- Anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nı bypass edeceği belirtiliyor.
Ankara-Riyad hattındaki modern Hicaz Demir Yolu anlaşması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları derken İsrail'de panik had safhaya ulaştı.
BAŞKAN'IN KONUŞMASI TEL AVİV'İ ÇARPTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser AL-Jasser'in attığı imzanın ardından siyonist basında panik artarken Başkan Erdoğan'ın dün yaptığı konuşma ile Tel Aviv adeta alarm durumuna geçti.
SİYONİST BASIN DAKİKA DAKİKA TAKİP ETTİ
Erdoğan'ın dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmayı dakika dakika takip eden İsrail basını, Başkan'ın her bir kelimesine ayrı ayrı dikkat çekti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hemen atlayıp Başkan Erdoğan'ı hedef almaya çalıştı. Peş peşe gelen saldırgan açıklamalar Tel Aviv'deki paniği açıkça gözler önüne seriyor.
İSRAİL'İN KABUSU HİCAZ DEMİR YOLU
Özellikle modern Hicaz Demir Yolu, İsrail'in kabusu haline geldi. İsrail gazetesi Yediot Ahronot, "Suudi Arabistan, Suriye ve Erdoğan'ın yeni Osmanlı ticaret imparatorluğu" başlıklı analizde İsrail İran'la savaşırken Başkan Erdoğan'ın "bölgesel felaketi kişisel stratejik kazanıma dönüştürdüğünü" yazdı.
"ANKARA-RİYAD HÜRMÜZ'Ü BYPASS EDECEK"
Ankara Riyad hattındaki anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nı bypass edeceğini vurgulayan Yediot Ahronot, "Koridor, İstanbul'dan Esad sonrası Suriye'den geçerek Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'ın mevcut demiryolu ağına Haditha sınır kapısından bağlanıyor ve nihayetinde Umman'a ve Hint Okyanusu'na ulaşmayı hedefliyor." İfadelerini kullandı.
BIDEN'IN PROJESİ ÇÖKTÜ ERDOĞAN'IN PROJESİ KAZANDI
Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın 2023'te Yeni Delhi'de düzenlenen G-20 Zirvesi'nde duyurduğu Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) olarak bilinen projeyi hatırlatan Yediot Ahronot, o dönem Başkan Erdoğan'ın bu projeden rahatsız olduğunu hatırlattı.
Biden'ın önerdiği koridor, Hindistan limanlarından BAE, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail üzerinden Avrupa'ya yük taşımacılığı yapmak üzere tasarlanmıştı. Projede İsrail İbrahim Anlaşmaları'na katılan devletler arasında Orta Doğu ticaretinin vazgeçilmez ticari merkezi haline getirecekti.
"TÜRKİYE HARİTANIN TA KENDİSİ"
Siyonist gazete, projenin Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile sekteye uğradığına dikkat çekti. Böylece Suudi-Türkiye koridorunun İsrail projesinin yerine geçtiğini belirten gazete "O sadece haritada yeniden yer almıyor, haritanın ta kendisi." dedi.
"ERDOĞAN DİKKATLE TAKİP EDİLMELİ"
Yediot Ahronot'a göre Başkan Erdoğan'ın jeopolitik hamleleri İsrail tarafından dikkatle takip edilmeli.
Diktatör Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Türk şirketlerinin Halep'te faaliyet göstermeye başladığına, Türk bankalarının Suriye topraklarında şubeler açmaya hazırlandığına dikkat çeken İsrail gazetesi, 2030 yılı için belirlenen on milyar dolarlık ikili ticaret hedefiyle Türkiye'nin Şam'ın yeri doldurulamaz ekonomik hamisi olduğunu yazdı.
Hicaz Demir Yolu, Türkiye'nin Suriye'deki hamleleri gibi pek çok projenin önümüzdeki on yılın bölgesel düzeninin projeleri olduğunu işaret eden siyonist gazete, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm bunların içinde Erdoğan'ın bilinçli olarak sahnelediği kasıtlı bir tarihsel tiyatro katmanı var. Yeni koridor, destekçileri tarafından, 1908'den itibaren İstanbul'dan Medine ve Mekke'ye uzanan ve imparatorluk başkentini İslam'ın kutsal şehirlerine bağlayan Osmanlı dönemi hattı olan Hicaz Demiryolu'nun yeniden canlandırılması olarak çerçeveleniyor. Bu hat, Birinci Dünya Savaşı sırasında kısmen Arap isyanı ve kısmen de İngiliz sabotajı nedeniyle yıkılmıştı."
"KİMSE FARK ETMEDEN İMPARATORLUĞUNU KURDU"
İsrail İran'la savaşırken Erdoğan'ın bölgenin bir sonraki stratejik çağının temellerini attığını vurgulayan İsrail gazetesi, "Erdoğan İsrail'i yenmedi. Sadece İsrail'in meşgul olmasını bekledi ve kimse fark etmeden imparatorluğunu kurdu." dedi.