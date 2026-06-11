İsrail'e tepkiler çığ gibi! Dünyanın en çok boykot edilen ülkesi

Boykot dalgası siyasi yaptırımların yanı sıra kültür, sanat, spor ve ekonomi alanlarını da etkiliyor.

Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç, Batı Şeria'daki şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle bazı İsrailli kişi ve kuruluşlara ortak yaptırım adımları attı.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth, ülkenin uluslararası alanda artan yaptırım ve boykotlarla karşı karşıya kaldığını ve büyük bir tecrit sürecine sürüklendiğini yazdı.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, Tel Aviv'in son dönemde uluslararası arenada artan yaptırım ve boykotlarla karşı karşıya kaldığını yazdı. Gazete, Avrupa ülkeleri ile uluslararası boykot hareketlerinin baskıları sonucu İsrail'in büyük bir tecrit sürecine sürüklendiğini vurguladı.

İSRAİL'İN SONU TECRİT

Gazete, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarının gasbedilmesi ve İsrailli yerleşimcilerin şiddet eylemlerinin uluslararası tepkiyi büyüttüğü kabul etti. Bu süreçte İsrailli siyasetçiler, kuruluşlar ve bazı şirketlerin yaptırımların hedefi haline geldiği belirtildi.

"MEŞRUİYET SORGULANIYOR" İTİRAFI

Haberde dikkat çeken en çarpıcı ifade ise İsrail'in uluslararası konumuna dair oldu. Yedioth Ahronoth, boykot hareketlerinin geldiği noktayı şu sözlerle aktardı:

"Daha önceki boykot girişimleri, İsrail'e iki devletli bir çözüm için müzakerelerde bulunması yönünde baskı yapmayı amaçlarken, bugün boykot hareketi İsrail'in dünya çapındaki meşruiyetinin sorgulanmasını sağlıyor."

Haberde, özellikle Ekim 2023'ten sonra Gazze'de şiddetlenen soykırım faaliyetlerinin ardından boykot kampanyalarının hız kazandığı kaydedildi.

6 ÜLKEDEN İSRAİL'E SERT YAPTIRIM

Şimdiye kadar Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç'in Batı Şeria'daki şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle bazı İsrailli kişi ve kuruluşlara karşı ortak yaptırım adımları atmıştı. Fransa buna ek olarak, isimlerin tam listesi yayınlanmamış olsa da dört İsrailli lidere ve 21 İsrailliye giriş kısıtlaması getirdi.

İngiltere, İsraillilerin saldırılarının finansman ağlarını ve desteğini hedef alan bir "eylem planı" başlatarak şirketleri Batı Şeria'da gaspedilen yerlerde faaliyet göstermekten kaçınmaya çağırdı.

Kanada iki İsrailliye ve beş kuruluşa giriş yasağı ve mali kısıtlamalar getirirken, Avustralya 3 İsrailliye ve 6 yasa dışı gasbedilen Filistin toprağına yaptırım uyguladı. Yeni Zelanda ise Ben-Gvir ve Smotrich'in de aralarında olduğu 35 kişilik kara listeye 3 İsrailliyi daha ekledi.

Yaptırımlara ek olarak Fransa, Küresel Sumud Filosu olayıyla bağlantılı işkence ve savaş suçları iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

İtalya ise İtalyan sivilleri aşağıladığı gerekçesiyle Ben-Gvir hakkında bir inceleme başlatacağını duyurdu. Ben-Gvir, eylemlerini savunarak İtalya'yı "iki yüzlüler ülkesi" olarak nitelendirmiş ve İsrail ordusunun yanında gururla durmaya devam edeceğini belirtmişti. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ben-Gvir'in bu açıklamalarını kabul edilemez bularak kınamıştı.

İsrailli bakanlara yönelik kişisel yaptırımlar konusunda Avrupa Birliği (AB) içindeki görüşmeler ise devam ediyor.

BOYKOT SADECE SİYASETİ DEĞİL KÜLTÜR VE SPORU DA ETKİLİYOR

Haberde boykot dalgasının yalnızca siyasi yaptırımlarla sınırlı kalmadığına da yer verildi. İsraillilerin bazı ülkelerde dışlanması, sanatçıların İsrail'de sahne almayı reddetmesi, yazarların eserlerinin İbraniceye çevrilmesine izin vermemesi ve İsrail'in Dünya Kupası gibi uluslararası spor organizasyonlarından çıkarılmasına yönelik kampanyalara da dikkat çekildi.

Ayrıca Norveç Varlık Fonu'nun bazı İsrailli şirketlerdeki yatırımlarını geri çektiği, uluslararası yatırımcıların da benzer adımlar attığı belirtildi.

TEL AVİV YÖNETİMİ KÖŞEYE SIKIŞTI

Yedioth Ahronoth, İsrail hükümeti, yerleşimci gruplar ve bazı kurumların uluslararası alanda giderek büyüyen bir "yaptırım tsunamisi" ile karşı karşıya olduğunu yazdı. Gazeteye göre İsrail, hem diplomatik hem ekonomik hem de kültürel alanlarda genişleyen boykot dalgası karşısında ciddi bir çıkmazda bulunuyor.

Gazete, Batı Şeria'daki şiddet görüntüleri ve Filistinlilere yönelik uygulamalara ilişkin raporların uluslararası baskıyı artırdığını, buna karşın İsrail'in gelişen boykot ve yaptırım dalgasına karşı etkili bir yanıt üretmekte zorlandığını vurguladı.

Meryem Kartal Takvim.com.tr Dünya