Üs inşası için ihaleler açıldı ve altyapı çalışmaları kapsamında bir komuta kulesi inşa edilecek.

Trump planını ilerletmek amacıyla Gazze Şeridi sınırında sivil ve askeri güçlere karargah olarak inşa edilecek üssün altyapı çalışmaları kapsamında komuta ve kontrol için bir kule inşa edilmesi planlanıyor.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Reim bölgesinde kurulması planlanan kamp, Trump planı kapsamında bölgeye konuşlanacak askeri ve sivil güçlerin karargahı olarak hizmet verecek ve Kiryat Gat'taki üssün yerini alacak.

Gazze, Fotoğraflar: AA

ABD ÜS İÇİN İHALE AÇIYOR

Haberde, ABD'nin üs inşası için ihaleler açmaya başladığı, bunlar arasında kalıcı binalar inşa edilene kadar karargah olarak kullanılmak üzere mobil yapıların temini için açılan ihalenin de bulunduğu aktarıldı.

Güvenlik kaynaklarına göre, yeni ABD üssünün inşası İsrail ile tam bir koordinasyon içinde yürütülüyor ve İsrail Savunma Bakanlığı ile İsrail ordusu, sahada gerekli yardım ve koordinasyonu sağlamaktan sorumlu.