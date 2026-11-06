Trump'ın duyurusundan günler sonra gelen açıklamada, yardımın kesileceği ilk kez Tel Aviv yönetimi adına teyit edildi. Ancak kesintinin ne zaman başlayacağına ilişkin tarih verilmedi.

ABD'nin İsrail'e sağladığı yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardımın kesileceği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun ofisi tarafından doğrulandı. Başbakanlık Ofisi, Sözcü Doron Spielman'ın Fox News'e yaptığı açıklamayı X hesabından paylaştı.

KESİNTİYİ "ORTAKLIK" SÖYLEMİYLE SAVUNDU

Başbakanlık Sözcüsü Spielman, İsrail'in Amerikan askeri yardımını hem kendisini savunmak hem de ABD ve diğer Batı ülkelerinin düşmanlarıyla mücadele etmek için kullandığını ileri sürdü.

İsrail ekonomisinin güçlü ve istikrarlı olduğunu savunan Spielman, Trump ile Netanyahu'nun iki ülke ilişkilerini yardım düzeyinden ortaklık düzeyine taşıdığını iddia etti.

Böylece Tel Aviv yönetimi, milyarlarca dolarlık askeri desteğin kesilmesini iki ülke ilişkilerinde yeni bir aşama olarak sunmaya çalıştı.