Trump’tan İsrail’e 4 milyar dolarlık darbe! Netanyahu’nun ofisi kesintiyi doğruladı
ABD Başkanı Trump’ın ara seçimlerin yapıldığı gün “Artık İsrail’e para vermeyeceğiz” diyerek duyurduğu yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardımın kesilmesi kararı, Tel Aviv’de şaşkınlık yarattı. Netanyahu’nun ofisi kesintiyi günler sonra doğrularken, İsrail yönetimi kaybettiği askeri desteği “yardımdan ortaklığa geçiş” söylemiyle olumlu bir gelişme gibi sunmaya çalıştı. İsrail’in güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu savunan Başbakanlık Sözcüsü Spielman, yardımın ne zaman kesileceğine ilişkin tarih vermedi.
ABD'nin İsrail'e sağladığı yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardımın kesileceği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından doğrulandı. Başbakanlık Ofisi, Sözcü Doron Spielman'ın Fox News'e yaptığı açıklamayı X hesabından paylaştı.
Trump'ın duyurusundan günler sonra gelen açıklamada, yardımın kesileceği ilk kez Tel Aviv yönetimi adına teyit edildi. Ancak kesintinin ne zaman başlayacağına ilişkin tarih verilmedi.
SEÇİM GÜNÜ GELEN KARAR TEL AVİV'İ ŞAŞIRTTI
Trump, ABD'de ara seçimlerin düzenlendiği 3 Kasım'da, İsrail'e yapılacak yaklaşık 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını açıklamıştı.
Yıl sonuna kadar yardımın durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığını belirten Trump, "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.
İsrail devlet televizyonu KAN, seçim günü açıklanan "beklenmedik" kararın İsrail Savunma Bakanlığı ve ordu kademelerinde şaşkınlık yarattığını aktarmıştı.
KESİNTİYİ "ORTAKLIK" SÖYLEMİYLE SAVUNDU
Başbakanlık Sözcüsü Spielman, İsrail'in Amerikan askeri yardımını hem kendisini savunmak hem de ABD ve diğer Batı ülkelerinin düşmanlarıyla mücadele etmek için kullandığını ileri sürdü.
İsrail ekonomisinin güçlü ve istikrarlı olduğunu savunan Spielman, Trump ile Netanyahu'nun iki ülke ilişkilerini yardım düzeyinden ortaklık düzeyine taşıdığını iddia etti.
Böylece Tel Aviv yönetimi, milyarlarca dolarlık askeri desteğin kesilmesini iki ülke ilişkilerinde yeni bir aşama olarak sunmaya çalıştı.
TRUMP YIL SONUNU İŞARET ETTİ, TAKVİM NETLEŞMEDİ
Trump'ın yıl sonunu işaret etmesine rağmen İsrail Başbakanlık Ofisinin paylaştığı açıklamada uygulama takvimine yer verilmedi.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de Trump'ın duyurusunun ardından, yardımın hangi tarihte durdurulacağı konusunda netlik bulunmadığını savunmuştu.