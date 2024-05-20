İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ölümünden sonra süreç nasıl işleyecek? Dünya basını nasıl gördü? İsrail basınından skandal manşet: Tahran celladı

Peki Reisi'nin ölümünden sonra süreç nasıl işleyecek? Reisi'nin yerine kim geçecek? Seçimler ne zaman? İşte detaylar...

BİRİNCİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI DEVRALACAK İran Anayasası'nın 131'inci maddesine göre, görev başındayken ölen bir cumhurbaşkanının yerine, vekaleten birinci cumhurbaşkanı yardımcısı geçiyor. Bu isim, dini liderin resmi atamasıyla, cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluklarını vekaleten devralıyor. Dolayısıyla, Reisi'nin yerine birinci yardımcısı sıfatıyla Muhammed Muhbir geçecek.

50 GÜN İÇİNDE SEÇİM DÜZENLENECEK Sonrasında ise meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurul, yani yasama, yürütme ve yargı başkanları, yeni bir cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içerisinde seçilmesi için seçim sürecini düzenlemekle yükümlü.

MUHAMMED MUHBİR KİMDİR?

İran Birinci Cumhurbaşkanı olan 68 yaşındaki Muhammed Muhbir, Reisi gibi ruhani lider Ayetullah ali Hamaney'e en yakın isimlerden biri olarak görülüyor. 1 Eylül 1955 doğumlu olan Muhbir, Reisi'nin cumhurbaşkanı seçildiği 2021 yılında birinci cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine gelmişti.

Reuters'a göre Muhbir, ekim ayında Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden ve Ukrayna'ya karşı Rus ordusuna daha fazla insansız hava aracı tedarik etmeyi kabul eden İran heyetindeydi.