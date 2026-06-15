Norveç Kraliyet Ailesinde tecavüzcü prens depremi: Prensesin oğluna 4 yıl hapis cezası
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, Oslo Bölge Mahkemesi'nde görülen davada iki tecavüz suçlamasının yanı sıra aile içi şiddet ve ağır bedensel zarardan suçlu bulunarak 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılığın 7 yıl 7 ay, savunmanın ise 1 yıl 6 ay hapis talep ettiği davada mahkeme, Hoiby’nin ayrıca mağdur 4 kadına toplamda 60 bin doların üzerinde tazminat ödemesine hükmetti.
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- Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüz davasında 4 yıl hapse mahkum edildi.
- Oslo Bölge Mahkemesi, Hoiby'yi 2 tecavüz suçunun yanı sıra aile içi şiddet ve ağır bedensel zarardan suçlu buldu.
- Hoiby'nin 4 kadına toplam 60 bin dolar üzerinde tazminat ödemesine karar verildi.
- Savcılık, Hoiby için 7 yıl 7 ay ceza talep ederken, savunma tarafı 1 yıl 6 ay ceza öngördü.
- Savunma avukatı Petar Sekulic, Hoiby'nin serbest bırakılması için temyiz başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, yargılandığı tecavüz davasında 4 yıl hapse mahkum edildi.
Norveç'te yayın yapan NRK, Oslo Bölge Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasında, Hoiby'nin 2 tecavüz suçunun yanı sıra aile içi şiddet ve ağır bedensel zarardan suçlu bulunduğunu aktardı.
TECAVÜZCÜ PRENSE HAPİS CEZASI
Oslo Bölge Mahkemesinin açıkladığı karara göre, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, 4 yıl hapse mahkum edildi.
Hoiby'nin ayrıca 4 kadına toplam 60 bin dolar üzerinde tazminat ödemesine hükmeden mahkeme, sanığın 4 tecavüz suçlamasının 2'sinden beraat ettiğini açıkladı.
NRK, savcılığın Hoiby için 7 yıl 7 ay ceza talep ettiğini, savunma tarafının ise 1 yıl 6 ay ceza öngördüğünü belirtti.
Savunma avukatı Petar Sekulic de basına yaptığı açıklamada, temyiz hakkı bulunan Hoiby'nin serbest bırakılmasını talep edeceklerini söyledi.
KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK FUHUŞ AĞI
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi ortaya çıkan Prenses Mette-Marit'in sağlık sorunları nedeniyle daha önce Hoiby'nin serbest bırakılması talep edilmiş ancak bu talep reddedilmişti.
Hoiby, 2024'te tecavüz suçlamasıyla 2 kez gözaltına alınmış ancak kendisine yöneltilen bu suçlamaları reddetmişti.