Norveç Kraliyet Ailesinde tecavüzcü prens depremi: Prensesin oğluna 4 yıl hapis cezası

Marius Borg Hoiby

KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK FUHUŞ AĞI

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi ortaya çıkan Prenses Mette-Marit'in sağlık sorunları nedeniyle daha önce Hoiby'nin serbest bırakılması talep edilmiş ancak bu talep reddedilmişti.

Hoiby, 2024'te tecavüz suçlamasıyla 2 kez gözaltına alınmış ancak kendisine yöneltilen bu suçlamaları reddetmişti.

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Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya