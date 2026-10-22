İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabı üzerinden ikonik "Matrix" filmine gönderme yaparak Washington yönetimine sert bir savaş uyarısında bulundu. İran ile olası bir çatışmanın ABD toplumuna ağır bedeller ödeteceğini belirten Kalibaf, Amerikalılara "üretilmiş matrixi kırıp çıkın" çağrısı yaptı.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim sürerken Tahran yönetiminden ABD'ye popüler kültür göndermeli çarpıcı bir mesaj geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, X (eski adıyla Twitter) hesabından efsanevi "Matrix" filminden bir görsel paylaşarak, İran'la girilecek olası bir savaşın ABD açısından yaratacağı yıkıcı sonuçlara dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump. (Foto: AA)

"EN AZ 10 AĞIR OLUMSUZ SONUÇLA KARŞILAŞACAKLAR"

İran'la savaşmanın ABD'ye fayda sağlayacağını düşünen çevrelerin büyük bir yanılgı içinde olduğunu savunan Kalibaf, olası bir sıcak çatışmanın Amerikan ekonomisine ve ordusuna vereceği zararları sıraladı.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf. (Foto: AA)

"KIRMIZI VEYA MAVİ HAP YOK, HEPSİ KAPKARA!"

Matrix filmindeki meşhur "kırmızı hap - mavi hap" ikilemine atıfta bulunan Kalibaf, ABD kamuoyuna ve yöneticilerine mevcut durumu sorgulama ve sonuçsuz bir çatışmadan uzak durma çağrısında bulundu. Amerikalıların böyle bir felaket yolunu seçmek zorunda olmadığını belirten İranlı lider, şu ifadeleri kullandı:

"10 hapın tamamı kötü, kırmızı veya mavi yok, hepsi kapkara ve hiçbirini almak zorunda değilsiniz. Ancak alırsanız hepsini birden almış olacaksınız; üretilmiş matrixi kırıp çıkın."

Kalibaf, ABD'nin bu yönde bir savaş kararı alması halinde ortaya çıkacak tüm ağır sonuçlara katlanmak zorunda kalacağını sözlerine ekledi.