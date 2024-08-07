İngiltere’de kaos dinmiyor! 100 yeni isyan: Bu gece en zoru olacak! Çalışanlar eve kaçtı dükkanlar kepenk kapattı

İngiltere'de ırkçı eylemler resmen iç savaşa dönüştü. Ülkenin dört bir yanında devam eden eylemlerde protestocular dükkanları yakıp yağmalarken bu gecenin en sert eylemlere sahne olacağı belirtildi. Ülkenin bazı bölgelerinde hayat resmen durma noktasına geldi. Çalışanlar işe gitmekten korktuğu için tıbbi randevular dahi iptal edildi. Pek çok dükkan kepenk kapattı.
İngiltere'de başlayan ırkçı sokak gösterileri adeta iç savaşa dönüşüyor. İngiliz polisi bugün 100'den fazla protesto planlandığını ve bu gecenin en zor gece olacağını belirtti.
İNGİLTERE'NİN EN ZOR GECESİ
Gece geç saatlerde "haydutların" kaos yaratabileceği 39 bölgeyi içeren bir liste hazırlandı ve göçmen merkezleri, mülteci barınakları, avukatların evleri de dahil olmak üzere pek çok bölgede yaklaşık 6 bin polis memuru görevlendirildiği bildirildi.