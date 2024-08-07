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İngiltere’de kaos dinmiyor! 100 yeni isyan: Bu gece en zoru olacak! Çalışanlar eve kaçtı dükkanlar kepenk kapattı

İngiltere'de ırkçı eylemler resmen iç savaşa dönüştü. Ülkenin dört bir yanında devam eden eylemlerde protestocular dükkanları yakıp yağmalarken bu gecenin en sert eylemlere sahne olacağı belirtildi. Ülkenin bazı bölgelerinde hayat resmen durma noktasına geldi. Çalışanlar işe gitmekten korktuğu için tıbbi randevular dahi iptal edildi. Pek çok dükkan kepenk kapattı.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 18:34 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 18:37
İngiltere’de kaos dinmiyor! 100 yeni isyan: Bu gece en zoru olacak! Çalışanlar eve kaçtı dükkanlar kepenk kapattı 1

İngiltere'de başlayan ırkçı sokak gösterileri adeta iç savaşa dönüşüyor. İngiliz polisi bugün 100'den fazla protesto planlandığını ve bu gecenin en zor gece olacağını belirtti.

İngiltere’de kaos dinmiyor! 100 yeni isyan: Bu gece en zoru olacak! Çalışanlar eve kaçtı dükkanlar kepenk kapattı 2

İNGİLTERE'NİN EN ZOR GECESİ

Gece geç saatlerde "haydutların" kaos yaratabileceği 39 bölgeyi içeren bir liste hazırlandı ve göçmen merkezleri, mülteci barınakları, avukatların evleri de dahil olmak üzere pek çok bölgede yaklaşık 6 bin polis memuru görevlendirildiği bildirildi.

İngiltere’de kaos dinmiyor! 100 yeni isyan: Bu gece en zoru olacak! Çalışanlar eve kaçtı dükkanlar kepenk kapattı 3

RANDEVULAR İPTAL EDİLİYOR

İngiltere sokaklarında kaos her an daha da artarken ülkenin bazı bölgelerinde hayat resmen durma noktasına geldi. Çalışanlar işe gitmekten korktuğu için tıbbi randevular dahi iptal edildi. Ülkede pek çok dükkan kepenk kapattı.

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