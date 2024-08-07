İngiltere’de kaos dinmiyor! 100 yeni isyan: Bu gece en zoru olacak! Çalışanlar eve kaçtı dükkanlar kepenk kapattı

İngiltere'de ırkçı eylemler resmen iç savaşa dönüştü. Ülkenin dört bir yanında devam eden eylemlerde protestocular dükkanları yakıp yağmalarken bu gecenin en sert eylemlere sahne olacağı belirtildi. Ülkenin bazı bölgelerinde hayat resmen durma noktasına geldi. Çalışanlar işe gitmekten korktuğu için tıbbi randevular dahi iptal edildi. Pek çok dükkan kepenk kapattı.