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İngiltere'de Müslümanlara karşı ırkçı saldırı | Aşırı sağcıları galeyana getiren kadın gözaltına alındı

İngiltere'de asılsız bir iddia sonucunda ırkçı ve Müslüman karşıtı eylemler ülkeyi neredeyse iç savaşa götürdü. Ülkenin dört bir yanında devam eden eylemlerde protestocular dükkanları yakıp yağmaladı.Olaylar sırasında çok sayıda göçmen ve polis yaralanırken, İngiltere ve İrlanda'da 483 kişi gözaltına alındı bunlardan 149'u hakim karşısına çıkarıldı. İngiliz polisi aşırı sağı sokağa döken yalan haberi başlattığı iddiasıyla bir kadının gözaltına alındığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 14:09 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 14:38
İngiltere’de Müslümanlara karşı ırkçı saldırı | Aşırı sağcıları galeyana getiren kadın gözaltına alındı

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İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki bir saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bir bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Polis, 18 yaşından küçük olduğu için kimliğini açıklamadığı saldırganın Galler'in başkenti Cardiff doğumlu olduğunu duyurdu. Ancak saldırganın kimliğinin açıklanmaması üzerine peş peşe asılsız haberler yapıldı.

İngiltere'de ırkçılık karşıtı eylemler ülkeyi karıştırdı.İngiltere'de ırkçılık karşıtı eylemler ülkeyi karıştırdı.

ASILSIZ HABERLER PEŞ PEŞE YAYILDI
Saldırganın İngiltere'ye geçen sene kaçak yollarla geldiği ve isminin "Ali" olduğu yönünde haberler çıktı.

Southport'taki saldırının bir gün sonrasında aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi (EDL), kentte göçmenleri ve Müslümanları protesto edecekleri iddiasıyla çağrı yaptı.

Kentte toplanan aşırı sağcılar, bıçaklı saldırının yaşandığı cadde yakınlarındaki Southport Islamic Society Camisi'ni taşladı. Burada polisle de çatışan aşırı sağcılar çok sayıda polisin yaralanmasına sebep olurken bir polis minibüsünü de ateşe verdi.

Haberi paylaşan Bernadette SpofforthHaberi paylaşan Bernadette Spofforth

Hızla İngiltere geneline yayılan gösteriler, ırkçı şiddet eylemlerine dönüştü.30 Temmuz'dan bu yana aşırı sağcı şiddet olaylarında çok sayıda göçmen ve polis saldırıya uğradı. Camiler, evler, iş yerleri, arabalar ve polis araçları zarar gördü. İngiltere ve İrlanda'da 483 kişi gözaltına alındı bunlardan 149'u hakim karşısına çıkarıldı.

SALDIRGANIN HRİSTİYAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Southport'ta 3 çocuğu öldüren, 8'i çocuk 10 kişiyi yaralayan saldırganın isminin Axel Radukubana olduğu olaydan 3 gün sonra açıklandı. Galler'in başkenti Cardiff doğumlu Radukubana'nın Hristiyan olduğu da ortaya çıktı.

Ancak saldırganın gerçek kimliği aşırı sağcıların pek umurunda olmadı. İngiltere'deki göçmen ve Müslümanlara yönelik saldırılar artarak devam etti.

BİR KADIN GÖZALTINA ALINDI
Cheshire Polis Teşkilatı, Southport kentinde 29 Temmuz'da yaşanan ve 3 çocuğun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının faili hakkında sosyal medyada dezenformasyon yaptığı iddiasıyla bir kadının gözaltına alındığını açıkladı.



Chester kentinde yaşayan kadının bugün gözaltına alındığı kaydedilen polis açıklamasında, "55 yaşında bir kadın bugün (8 Ağustos) ırkçı nefreti körüklemek ve dezenformasyon amacıyla yazılı materyal yayınlamak şüphesiyle gözaltına alındı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cheshire Polis Baş Müfettişi Alison Ross, ülkede 29 Temmuz'dan bu yana yaşanan aşırı sağcı sokak olaylarının internet ortamındaki kötü niyetli ve yanlış bilgilerden beslendiğini belirtti.

Ross, "Bu durum, sosyal medyada doğruluğunu kontrol etmeden bilgi paylaşmanın tehlikeli olduğuna dair çarpıcı bir örnektir. Yaşananlar, internet ortamında ya da değil, eylemlerimizden sorumlu olduğumuzu gösteren bir uyarı niteliğindedir." ifadelerini kullandı.


KADIN PAYLAŞIMI KABUL ETTİ
İngiliz medyası ise gözaltındaki kadının Bernadette Spofforth isimli bir iş insanı olduğunu duyurdu.

Daily Mail'e konuşan Spofforth, "Böyle bir şeyle suçlanmaktan utanıyorum. Bunu uydurmadım. Southport'taki birisinden böyle bir bilgi aldım." değerlendirmesini yaptı.

Saldırganın kimliğine ilişkin yalan bilgi paylaştığını kabul eden ancak paylaşımının aşırı sağ olayların fitilini ateşlediğini kabul etmeyen Spofforth, "Benim paylaşımımın ülkedeki şiddet olaylarıyla alakası yok. Ama benim paylaşımımı bir Rus haber sitesinin kaynak olarak kullanmış olabileceğini kabul ediyorum." dedi.



Daily Mail, yaptığı araştırma sonucunda saldırganın kimliğine ilişkin yalan ifadelerin ilk kez Spofforth'un paylaşımında geçtiği bilgisini de paylaştı.

Saldırganın "Ali" isminde bir sığınmacı olduğunu yazmıştı.

Kapattığı X hesabında binlerce takipçisi olduğu kaydedilen Spofforth, The Times'e yaptığı açıklamada ise "Bu paylaşımı yaptım. Bir anlık içgüdüyle yapılmış saçma bir şeydi ve beni mahvetti." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Spofforth, gördüğü başka bir X paylaşımdan sonra kendisinin de aynı şeyi yazdığını anlattı.

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