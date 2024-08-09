İngiltere’de Müslümanlara karşı ırkçı saldırı | Aşırı sağcıları galeyana getiren kadın gözaltına alındı

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki bir saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bir bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.
Polis, 18 yaşından küçük olduğu için kimliğini açıklamadığı saldırganın Galler'in başkenti Cardiff doğumlu olduğunu duyurdu. Ancak saldırganın kimliğinin açıklanmaması üzerine peş peşe asılsız haberler yapıldı.
İngiltere'de ırkçılık karşıtı eylemler ülkeyi karıştırdı.
ASILSIZ HABERLER PEŞ PEŞE YAYILDI
Saldırganın İngiltere'ye geçen sene kaçak yollarla geldiği ve isminin "Ali" olduğu yönünde haberler çıktı.
Southport'taki saldırının bir gün sonrasında aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi (EDL), kentte göçmenleri ve Müslümanları protesto edecekleri iddiasıyla çağrı yaptı.
Kentte toplanan aşırı sağcılar, bıçaklı saldırının yaşandığı cadde yakınlarındaki Southport Islamic Society Camisi'ni taşladı. Burada polisle de çatışan aşırı sağcılar çok sayıda polisin yaralanmasına sebep olurken bir polis minibüsünü de ateşe verdi.
Haberi paylaşan Bernadette Spofforth
Hızla İngiltere geneline yayılan gösteriler, ırkçı şiddet eylemlerine dönüştü.30 Temmuz'dan bu yana aşırı sağcı şiddet olaylarında çok sayıda göçmen ve polis saldırıya uğradı. Camiler, evler, iş yerleri, arabalar ve polis araçları zarar gördü. İngiltere ve İrlanda'da 483 kişi gözaltına alındı bunlardan 149'u hakim karşısına çıkarıldı.
SALDIRGANIN HRİSTİYAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Southport'ta 3 çocuğu öldüren, 8'i çocuk 10 kişiyi yaralayan saldırganın isminin Axel Radukubana olduğu olaydan 3 gün sonra açıklandı. Galler'in başkenti Cardiff doğumlu Radukubana'nın Hristiyan olduğu da ortaya çıktı.
Ancak saldırganın gerçek kimliği aşırı sağcıların pek umurunda olmadı. İngiltere'deki göçmen ve Müslümanlara yönelik saldırılar artarak devam etti.
BİR KADIN GÖZALTINA ALINDI
Cheshire Polis Teşkilatı, Southport kentinde 29 Temmuz'da yaşanan ve 3 çocuğun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının faili hakkında sosyal medyada dezenformasyon yaptığı iddiasıyla bir kadının gözaltına alındığını açıkladı.