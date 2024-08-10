ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Cuma günü yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerikan hükümetinin İsrail için milyarlarca dolarlık dış askeri yardım finansmanını serbest bırakacağı konusunda ABD Kongresi'ne bildirim yapıldığını duyurdu.



ABD medyası, söz konusu yardımın ABD Kongresi'nin nisan ayında onay verdiği 14 milyar dolarlık askeri yardım paketi çerçevesinde sağlanacağını duyurdu. Askeri finansal yardımın, ilgili yardım paketinin ABD Kongresi tarafından kabul edilmesinden aylar sonra, Orta Doğu'da gerginliğin tırmandığı ve İsrail'in İran ve Hizbullah'tan bir saldırı beklentisi içerisinde olduğu bir dönemde gelmesi dikkat çekti.