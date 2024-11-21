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İngiliz basını “Almanya çaresiz” dedi! Sanayisizleşme devri başladı: Çin tehdidi Trump darbesi

Almanya’da 2025 seçimleri için geri sayım başlarken kriz derinleşiyor. Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen bile tarihinde ilk kez fabrika kapatmayı tartışırken Almanya’da sanayisizleşme devri resmen başladı. İngiliz Financial Times, Almanya’nın içinde bulunduğu duruma yönelik haberinde “Bir zamanlar egemen olan Almanya şimdi çaresiz” başlığını kullandı.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 09:47 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 09:47
İngiliz basını Almanya çaresiz dedi! Sanayisizleşme devri başladı: Çin tehdidi Trump darbesi

İÇİNDEKİLER

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Almanya'da önümüzdeki yıl yapılacak olan genel seçimler yaklaşırken kriz giderek derinleşiyor. Batı basınının ifadeleriyle enerji sıkıntısı, Çin ile artan rekabet ve Donald Trump'ın Amerika'sının ithalata yüzde 10-20 gümrük vergisi koyma ihtimali ile karşı karşıya olan ülkenin iş modeli çöküyor.

FINANCIAL TIMES: ALMANYA ÇARESİZ

İngiliz Financial Times, Almanya'nın içinde bulunduğu duruma yönelik haberinde "Bir zamanlar egemen olan Almanya şimdi çaresiz" başlığını kullandı. Financial Times, ayrıca ihracat odaklı modelin küreselleşmenin rüzgarları soğuduğunda Almanya'yı savunmasız bıraktığını belirtti.

İngiliz Financial Times, Almanya’nın içinde bulunduğu duruma yönelik haberinde “Bir zamanlar egemen olan Almanya şimdi çaresiz” başlığını kullandı. Financial Times, ayrıca ihracat odaklı modelin küreselleşmenin rüzgarları soğuduğunda Almanya'yı savunmasız bıraktığını belirtti, Takvim ekran görüntüsüİngiliz Financial Times, Almanya’nın içinde bulunduğu duruma yönelik haberinde “Bir zamanlar egemen olan Almanya şimdi çaresiz” başlığını kullandı. Financial Times, ayrıca ihracat odaklı modelin küreselleşmenin rüzgarları soğuduğunda Almanya'yı savunmasız bıraktığını belirtti, Takvim ekran görüntüsü

ALMANYA'YA TRUMP TEHDİDİ

Geçen yıl Japonya'nın yerini alarak dünyanın üçüncü büyük ekonomisi haline gelen Almanya'nın bu yıl, şimdi bunun meyvelerini topladığı belirtilse de Financial Times pandemi öncesinden bu yana reel GSYH'de net bir büyüme olmadığını vurguluyor. Öte yandan Almanya'nın Trump ABD'si ile olası bir ticaret savaşının risklerini hesaba katmadığı belirtiliyor.

VOLKSWAGEN BATIYOR: 30 BİN İŞ KAYBI

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, 87 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatmayı tartışıyor. 30.000'e kadar iş kaybı yaşanabilir. İşsizlik düşük bir seviyeden de olsa artmaya devam ediyor.

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ALMANYA'DA "SANAYİSİZLEŞME" DEVRİ

Ukrayna Savaşı'ndan sonra Batılı ülkeler Rusya'ya ambargo uygulamıştı. Rusya ise ambargoya karşılık Avrupa'ya giden doğalgazı kesti. Tüm bu krizin ardından Almanya'da özellikle çelik üretimi gibi sektörlerde büyük bir düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Sipariş defterleri azaldı ve planlanan yatırımlar ertelendi ya da yurtdışına kaydırıldı. Zarar eden çelik üreticisi Thyssenkrupp'un CEO'su Almanya'nın "sanayisizleşmenin ortasında" olduğunu söyledi. Perakendeciler bile darbe aldı.

Almanya'da krize yol açan diğer sebepler arasında kalifiye işçi eksikliği ve genellikle Brüksel'den kaynaklanan, Münih'teki Ifo Enstitüsü'nün ekonomiye yılda 146 milyar avroya (154 milyar dolar) mal olduğunu tahmin ettiği bürokratik engeller yer alıyor.

ÇİN TEHDİDİ

Almanya'daki krizin en büyük sebeplerinden biri ise Çin. Öte yandan Financial Times sanayisizleşme hikayesi göründüğünden daha karmaşık olabileceğini belirtiyor ve "Üretim işlerini kaybetmek Almanya'nın zaten düşen üretkenliğini azaltır." ifadelerini kullanıyor.

MERKEL ALMANYASI GERİDE KALDI

Berlin'deki Küresel Kamu Politikası Enstitüsü'nü yöneten Thorsten Benner, Almanya'nın Angela Merkel yıllarının "kolaycı iyimserliğinden", işlevsiz siyaset, borç freninin kısıtlamaları, aşırı bürokratikleşme ve halkın güvensizliğinin birbirini pekiştirdiği bir "kasvet tuzağına" dönüştüğünü söylüyor. Bir sonraki hükümetin bir "devre kesici" olarak hareket edebileceğini umuyor.

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