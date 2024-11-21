Rusya - Ukrayna hattında tansiyon yükseldi! Önce Amerikan sonra İngiliz füzesiyle vurdular | Belarus’tan bize saldıracaklar iddiası

Ukrayna, İngiltere'den aldığı Storm Shadow füzeleriyle Rusya'ya yönelik saldırılar düzenledi. Bu gelişme, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli ATACMS füzelerinin sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanılmasına izin vermesinin ardından yaşandı.
ABD ayrıca Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık ek askeri yardım göndereceğini açıkladı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, savaşın şiddetlenme riski nedeniyle Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı ve "En tehlikeli iki ay önümüzde" uyarısında bulundu.
Belarus medyasına göre, Polonya, Litvanya ve Ukrayna'dan gelen silahlı gruplar, Belarus'un güneybatısındaki dört bölgeye saldırı planlıyor ve NATO'nun bu gruplara destek vereceği iddia edildi.
İşte tansiyonun anbean yükseldiği bölgeden tüm detaylar;
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın sözcülüğü, Ukrayna'ya yapılacak yeni yardım hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA) kapsamında, Ukrayna'ya yaklaşık 275 milyon dolar değerinde roket sistemleri, topçu mühimmatı ve tanksavar silahları gibi acil ihtiyaçları karşılamak için ek destek sağlanacağı belirtildi. Yardım listesinde, 155 mm ve 105 mm topçu mühimmatı, havan mermileri, insansız hava sistemleri, TOW füzeleri ve tanksavar silahlarının yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer koruyucu ekipmanlar da yer alıyor.
Açıklamada, bu yardım paketinin, ağustos 2021'den bu yana Pentagon envanterinden ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından sağlanan 70. ekipman dilimi olduğu ifade edildi. ABD’nin, Ukrayna’nın savaş alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceği vurgulandı.
Bloomberg’in bir yetkiliye dayandırdığı bilgilere göre, Ukrayna, Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli İngiliz Storm Shadow füzeleriyle bir saldırı düzenledi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın sözcüsü, ofisinin operasyonel konularla ilgili yorum yapmayacağını ifade etti.
İngiltere, daha önce Ukrayna’nın Storm Shadow füzelerini yalnızca kendi topraklarında kullanabileceğini açıklamıştı. Ancak, hükümet son birkaç aydır bu füzelerin Rusya’daki hedeflere yönelik kullanılmasına onay verilmesi için ABD’ye baskı yapıyordu. ABD Başkanı Joe Biden, bu hafta, Ukrayna'nın Rusya’nın derinliklerine yönelik saldırılarda ABD yapımı silahları kullanmasına izin verecek şekilde politikasını değiştirdi.
Birçok medya kuruluşu, Ukrayna’nın füzeleri Kursk bölgesine yönlendirdiğini belirtirken, bölgedeki Rus vatandaşlarının, füzelere ait parçalara rastladığı bildirildi. İngiltere, söz konusu saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.