Rusya - Ukrayna hattında tansiyon yükseldi! Önce Amerikan sonra İngiliz füzesiyle vurdular | Belarus’tan bize saldıracaklar iddiası

ABD'DEN UKRAYNA'YA 275 MİLYON DOLARLIK EK ASKERİ DESTEK

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın sözcülüğü, Ukrayna'ya yapılacak yeni yardım hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA) kapsamında, Ukrayna'ya yaklaşık 275 milyon dolar değerinde roket sistemleri, topçu mühimmatı ve tanksavar silahları gibi acil ihtiyaçları karşılamak için ek destek sağlanacağı belirtildi. Yardım listesinde, 155 mm ve 105 mm topçu mühimmatı, havan mermileri, insansız hava sistemleri, TOW füzeleri ve tanksavar silahlarının yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer koruyucu ekipmanlar da yer alıyor.

Açıklamada, bu yardım paketinin, ağustos 2021'den bu yana Pentagon envanterinden ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından sağlanan 70. ekipman dilimi olduğu ifade edildi. ABD’nin, Ukrayna’nın savaş alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceği vurgulandı.