Volkswagen krizi Almanya’yı vurdu ekonomistler uyardı: Tüm sektörler ona bağlı

EKONOMİSTLER UYARDI: BÜYÜK BİR BÖLGESEL ŞOK

Ekonomist Clement Fuest Bild'e konuştu ve "Volkswagen fabrikaları işverenler, vergi mükellefleri ve malzeme alıcıları olarak büyük bölgesel öneme sahip" dedi. Bild ise "böylesine büyük bir bölgesel şoku tüm ülkenin hazmetmesi kolay olmayacaktır. Ne de olsa 100 binden fazla istihdam doğrudan Aşağı Saksonya ve Baunatal'daki (kuzey Hessen) tesislerle bağlantılı" ifadelerini kullandı.

Kassel Üniversitesi'nden ekonomist Profesör Guido Bünstorf ise "Dürüst olmak gerekirse bir lokasyonun azaltılmasının ve hatta kapatılmasının ne gibi sonuçlar doğuracağını hayal bile edemiyoruz." şeklinde konuştu.

MİLYONLARCA SEKTÖR VOLKSWAGEN'A BAĞLI

Almanya'daki milyonlarca işin tedarikçileri aracılığıyla Volkswagen'a bağlı olduğu belirtiliyor.

En büyük üç şirket (ZF Friedichshafen, Continental ve Bosch) 20 bin kişiyi işten çıkarmak istiyor. VW iş konseyi patronu Daniela Cavallo VW tesislerinde ticaret vergisinin çöktüğü geçmiş krizler hakkında "Fabrikalarımızın bulunduğu bazı şehirlerde o kadar büyük vergi kayıpları yaşandı ki geceleri sokak aydınlatmasını açacak para kalmadı ." şeklinde konuştu.