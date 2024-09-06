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Volkswagen krizi Almanya’yı vurdu ekonomistler uyardı: Tüm sektörler ona bağlı

Otomobil devi Volkswagen’ın Almanya’daki fabrikaları kapatacağını duyurması ülkede şok etkisi yarattı. Uzmanlar Volkswagen’daki krizin tüm sektörleri etkileyeceğini belirtirken Bild gazetesi ise “Milyonlarca iş Volkswagen’a bağlı! VW krizi tüm Almanya’yı vurdu” dedi ve Almanya’nın ekonomik çöküşe sürüklendiğine dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 12:35 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 13:05
Volkswagen krizi Almanya’yı vurdu ekonomistler uyardı: Tüm sektörler ona bağlı

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Otomobil devi Volkswagen'ın Almanya'daki fabrikaları kapatmayı düşündüğünü duyurmasının ardından "Almanya ekonomik çöküşe mi sürükleniyor?" sorusu patlak verdi. Alman Bild gazetesinin "VW krizi tüm Almanya'yı vurdu" başlıklı haberinin ardından kriz bir kez daha tescillendi.

BILD: VOLKSWAGEN KRİZİ TÜM ALMANYA'YI VURDU

Bild, "Milyonlarca iş Volkswagen'a bağlı! VW krizi tüm Almanya'yı vurdu" dedi ve Almanya'nın içinde bulunduğu krize dikkat çekti.

Volkswagen çalışanları arasında öfkenin patlak verdiği haberleri yayılıyor. Volkswagen'ın planlanan sayıda araç satışı yapamadığı ve fabrikaların üretim performansını yerine getiremediği belirtiliyor.

ALMANYA EKONOMİSİ ÇÖKÜYOR MU?

Almanya'da iktidarda olan Trafik Lambası koalisyonu tüm Volkswagen tesislerini güvence altına almak istiyor çünkü şirketin ülkedeki federal eyaletler ve yerel yönetimler için yaklaşık üç milyon Euro vergi geliri sağladığı belirtiliyor

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EKONOMİSTLER UYARDI: BÜYÜK BİR BÖLGESEL ŞOK

Ekonomist Clement Fuest Bild'e konuştu ve "Volkswagen fabrikaları işverenler, vergi mükellefleri ve malzeme alıcıları olarak büyük bölgesel öneme sahip" dedi. Bild ise "böylesine büyük bir bölgesel şoku tüm ülkenin hazmetmesi kolay olmayacaktır. Ne de olsa 100 binden fazla istihdam doğrudan Aşağı Saksonya ve Baunatal'daki (kuzey Hessen) tesislerle bağlantılı" ifadelerini kullandı.

Kassel Üniversitesi'nden ekonomist Profesör Guido Bünstorf ise "Dürüst olmak gerekirse bir lokasyonun azaltılmasının ve hatta kapatılmasının ne gibi sonuçlar doğuracağını hayal bile edemiyoruz." şeklinde konuştu.

MİLYONLARCA SEKTÖR VOLKSWAGEN'A BAĞLI

Almanya'daki milyonlarca işin tedarikçileri aracılığıyla Volkswagen'a bağlı olduğu belirtiliyor.

En büyük üç şirket (ZF Friedichshafen, Continental ve Bosch) 20 bin kişiyi işten çıkarmak istiyor. VW iş konseyi patronu Daniela Cavallo VW tesislerinde ticaret vergisinin çöktüğü geçmiş krizler hakkında "Fabrikalarımızın bulunduğu bazı şehirlerde o kadar büyük vergi kayıpları yaşandı ki geceleri sokak aydınlatmasını açacak para kalmadı ." şeklinde konuştu.

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