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İsrail’den Gazze’de yeni katliam: 88 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Gazze’de katliama devam ediyor. İsrail savaş uçaklarının Beyt Lahiya’ya düzenlediği saldırıda 88 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla Filistinli ise yaralandı.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 10:43 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 10:51
İsrail’den Gazze’de yeni katliam: 88 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail Gazze'de bir katliama daha imza attı. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresinde bulunan yerleşim alanını bombaladı.

İsrail savaş uçaklarının Beyt Lahiya’ya düzenlediği saldırıda 88 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla Filistinli ise yaralandı, İHAİsrail savaş uçaklarının Beyt Lahiya’ya düzenlediği saldırıda 88 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla Filistinli ise yaralandı, İHA

İSRAİL UÇAKLARI HASTANE ÇEVRESİNE SALDIRDI

Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 66 Filistinli yaşamını yitirdi, 100 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda kişi hala enkaz altında bulunuyor. İsrail'in sivil savunma birimlerini hizmet dışı bırakması nedeniyle bölge halkı elleriyle ve çok basit ekipmanlarla arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor.

İsrail savaş uçaklarının Beyt Lahiya’ya düzenlediği saldırıda 88 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla Filistinli ise yaralandı, İHAİsrail savaş uçaklarının Beyt Lahiya’ya düzenlediği saldırıda 88 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla Filistinli ise yaralandı, İHA

Hastane çalışanları da saldırı sonrası enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Hastanedeki sağlık çalışanlarının kısıtlı olması ve İsrail'in hastaneye yeni sağlık ekiplerinin girişine izin vermemesi nedeniyle yaralılara kısıtlı şekilde müdahale edilebiliyor.

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ŞEYH RIDVAN'DA EVE BOMBARDIMAN

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği ikinci saldırıda, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynağından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde "Aruki" ailesine ait 6 katlı binayı bombaladı.

Saldırıda 10 çocuk ve 5 kadın olmak üzere 22 Filistinli yaşamını yitirdi.

Enkaz altında mahsur kalanların olduğu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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