2024'te İsrail'e geri dönüş sayısı 18 bin 800'e gerileyerek yıllık ortalama 24 bin 450'nin altında kaldı.

Meclis Göç, Entegrasyon ve Diaspora İşleri Komisyonu Başkanı Gilad Kariv, göçü koordine eden veya tersine çevirmeyi amaçlayan tek bir hükümet birimi bulunmadığını belirtti.

Yurt dışına göç eden İsraillilerin yüzde 3,7'si doktora düzeyinde eğitime sahipken bu oran genel nüfusta yüzde 0,8 seviyesinde kalıyor.

İsrail Meclisi Araştırma ve Enformasyon Merkezi raporuna göre göç edenlerin yaklaşık yarısını 20-44 yaş grubundaki genç yetişkinler oluşturuyor.

İsrail'de yurt dışına göç edenlerin sayısı 2023'te 82 bin 800 ile rekor seviyeye ulaştı, 2024'te 69 bin 500'e gerilese de pandemi öncesi ortalamaların üzerinde kaldı.

Özellikle teknoloji ve inovasyon odaklı ekonomi için kritik önemde olan eğitimli kesimin yurt dışına yönelmesi, raporda "yapısal tehlike" olarak değerlendirildi.

2022 yılından itibaren ülkeyi terk edenlerin yaklaşık yarısının 20 ila 44 yaş grubundaki genç yetişkinlerden oluştuğu belirtildi. Söz konusu yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranına kıyasla göçteki ağırlığının yüksek olması, iş gücü ve üretim kapasitesi açısından risk olarak değerlendiriliyor.

Rapora göre, yurt dışına göç edenlerin sayısı, İsrail'e geri dönenlerin sayısını geride bırakırken, bu tablo "beyin göçü" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

İsrail'de son yıllarda siyasi istikrarsızlık, toplumsal kutuplaşma ve güvenlik kaygılarıyla birlikte yurt dışına göç edenlerin sayısında belirgin artış yaşandığı bildirildi. İsrail Meclisi Araştırma ve Enformasyon Merkezi tarafından hazırlanan rapor, özellikle eğitimli ve genç nüfusun ülkeyi terk etme eğilimine dikkat çekti.

İsrail'de genç ve eğitimli nüfus ülkeyi terk ediyor. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

AKADEMİK KADROLARDA YOĞUN DIŞA GÖÇ

Verilere göre yurt dışına göç eden İsraillilerin yüzde 3,7'si doktora düzeyinde eğitime sahipken, bu oran genel nüfusta yüzde 0,8 seviyesinde kalıyor.

Ayrıca bilgisayar bilimleri alanında doktora yapanların yüzde 22'si, matematik alanında doktora yapanların dörtte biri, genetik alanında uzmanlaşanların yüzde 19'u ve fizik alanında uzmanlık sahibi olanların yüzde 17'sinin son yıllarda ülkeyi terk etmeyi tercih ettiği kaydedildi.

GÖÇ RAKAMLARINDA REKOR ARTIŞ

İsrail Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre, 2021 yılına kadar yıllık ortalama 40 bin 500 olan yurt dışına göç sayısı, 2022'de 59 bin 400'e yükseldi. Siyasi krizlerin derinleştiği 2023'te ise bu sayı 82 bin 800 ile rekor seviyeye ulaştı.

2024'te kısmi bir düşüşle 69 bin 500 olarak kaydedilen göç sayısının, pandemi öncesi ortalamaların oldukça üzerinde kaldığı belirtildi. Aynı dönemde geri dönüşlerde de düşüş yaşandı; yıllık ortalama 24 bin 450 olan geri dönüş sayısı 2024'te 18 bin 800'e geriledi.