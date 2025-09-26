BM'de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Bibi'den Filistin'i tanıyan ülkelere tehdit! Yakasındaki QR kodun anlamı ne?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanuyahu BM kürsüsüne çıkınca pek çok ülkenin temsilcisi salonu terk etti.

BM'de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti!

Netanyahu BM kürsüsünde, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

YÜZLERCE KİŞİ SALONDAN ÇIKTI

Netanyahu'nun konuşma yapmak üzere BM Genel Kurulu salonuna girmesinin ardından dünyanın dört bir yanından yüzlerce diplomat salonu terk etti.