BM'de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Bibi'den Filistin'i tanıyan ülkelere tehdit! Yakasındaki QR kodun anlamı ne?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanuyahu BM kürsüsüne çıkınca pek çok ülkenin temsilcisi salonu terk etti.BM'de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti!
YÜZLERCE KİŞİ SALONDAN ÇIKTI
Netanyahu'nun konuşma yapmak üzere BM Genel Kurulu salonuna girmesinin ardından dünyanın dört bir yanından yüzlerce diplomat salonu terk etti.
SADECE İSRAİLLİLER ALKIŞLADI
Netanyahu'nun konuşmasını ise sadece İsrail heyeti alkışladı.
FİLİSTİN'İ TANIYANLARI HEDEF ALDI
Netanyahu, Filistin devletinin tanınmasının, 11 Eylül saldırılarının ardından El Kaide'ye ABD'de bir dayanak sağlamak gibi olacağını söyledi.