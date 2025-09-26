PODCAST CANLI YAYIN

BM'de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Bibi'den Filistin'i tanıyan ülkelere tehdit! Yakasındaki QR kodun anlamı ne?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu BM kürsüsüne çıkınca pek çok ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Netanyahu'nun konuşmasını protesto eden yüzlerce kişi salondan ayrılırken "Lütfen yerlerinize oturun" uyarısı yapıldı. Netanyahu Gazze'de Filistinlilere konuşmasını zorla dinletmek için kurdurduğu hoparlörler için “Gazze’yi kuşattım” dedi. Netanyahu, ülkesinin istihbarat servisinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na vereceği mesajı canlı yayınlamak için Gazze'deki cep telefonlarını dinlediğini söyledi ve ayrıca Filistin’i tanıyan ülkeleri tehdit etti. Yakasındaki QR kodu ise merak edildi.

BM'de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Bibi'den Filistin'i tanıyan ülkelere tehdit! Yakasındaki QR kodun anlamı ne?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanuyahu BM kürsüsüne çıkınca pek çok ülkenin temsilcisi salonu terk etti.

BM'de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti!

Netanyahu BM kürsüsünde, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüNetanyahu BM kürsüsünde, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

YÜZLERCE KİŞİ SALONDAN ÇIKTI

Netanyahu'nun konuşma yapmak üzere BM Genel Kurulu salonuna girmesinin ardından dünyanın dört bir yanından yüzlerce diplomat salonu terk etti.

Netanyahu BM kürsüsünde, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüNetanyahu BM kürsüsünde, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

SADECE İSRAİLLİLER ALKIŞLADI

Netanyahu'nun konuşmasını ise sadece İsrail heyeti alkışladı.

FİLİSTİN'İ TANIYANLARI HEDEF ALDI

Netanyahu, Filistin devletinin tanınmasının, 11 Eylül saldırılarının ardından El Kaide'ye ABD'de bir dayanak sağlamak gibi olacağını söyledi.

Netanyahu BM kürsüsünde, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüNetanyahu BM kürsüsünde, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

YAKASINDAKİ QR KODUNDA NE VAR?

Netanyahu'nun yakasındaki QR kodu merak edildi.

QR kod, okuyucuları 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu ile ilgili İsrail iddialarının yer aldığı bir web sitesine yönlendiriliyor.

Netanyahu BM kürsüsünde, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüNetanyahu BM kürsüsünde, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletti | New York’ta protestolu karşılamaDünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletti | New York’ta protestolu karşılama

