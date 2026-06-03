Trump'ın damadı Jared Kushner'in 1,5 milyar dolarlık lüks ada projesi Arnavutluk'u karıştırdı! Epstein'dan mı ilham aldı?
ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in Arnavutluk’un Sazan Adası ve Zvernec bölgesinde hayata geçirmek istediği 1,5 milyar dolarlık lüks eko-tesis projesi ülkeyi karıştırdı. Başkent Tiran’da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen protestolarla yükselek krize, sosyal medyada patlak veren bir iddia damga vurdu: Kushner, pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın sapkın adasından mı ilham aldı? Donald Trump ve Kushner'in Epstein ile geçmiş ilişkileri yeniden gündeme gelirken Ivanka-Kushner çiftinin projesi ile ilgili iddialar alevlendi.
Hızlı Özet Göster
- Jared Kushner, Arnavutluk'un Sazan Adası'nda 1,5 milyar dolarlık bir eko-tesis kurmayı planlıyor.
- Arnavutluk'ta, özellikle koruma altındaki Vjosa-Narta kıyı bölgesinde yapılacak proje protestolara yol açtı.
- Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Savcılığı, arazi tapularının satışıyla ilgili soruşturma başlattı.
- Tiran'da ve Zvernec'te yapılan protestolarda göstericiler, 'Arnavutluk satılık değildir' pankartları taşıdı.
- Projenin Jeffrey Epstein'ın adasından ilham aldığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner Arnavutluk'un ücra Sazan Adası'nda 1,5 milyar dolarlık lüks bir eko-tesis kuruyor. Zvernec'te koruma altındaki Vjosa-Narta kıyı bölgesindeki projeye Arnavutluk'ta tepkiler yağarken ortaya atılan bazı iddialar ise soru işaretlerine yol açtı.
KUSHNER'İN MİLYAR DOLARLIK ARNAVUTLUK PROJESİ
Damat Kushner'in projesi, Sazan adasında ve güneydeki Zvernec'de koruma altındaki Vjosa-Narta kıyı bölgesinde otel komplekslerinin inşasını içeriyor.
Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Savcılığı (SPAK) tarafından salı günü yapılan açıklamada arazi tapularını almak ve bunları yatırımcılara satmak için kullanılan fonlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
TİRAN'DA SOKAKLAR KARIŞTI
Kushner'in projesi başkent Tiran'da protesto edildi. Skender Bey Meydanı'nda toplanan ve başbakanlık binasına yürüyen binlerce gösterici, "Arnavutluk satılık değildir" pankartları taşıdı. Koruma altındaki bölgelerde inşaat faaliyetlerine karşı çıkan protestocular, "Arnavutluk bizimdir" sloganları attı.
Zvernec'teki projenin yapılması planlanan alanda düzenlenen protesto gösterilerinde ise alanı koruyan özel güvenlik şirketi çalışanları ile göstericiler arasında da arbede yaşanmıştı.
ESKİ ASKERİ ÜSTE LÜKS TURİZM MERKEZİ
Dikenli tellerle çevrilen arazinin, iki yıl önce Arnavutluk'ta kalkınma projelerine yönelik bir plan sunan Kushner ile bağlantılı şirketler tarafından satın alınıp alınmadığı henüz kesinleşmedi. Söz konusu plana göre Kushner, eski bir gizli komünist askeri üssü olan Sazan Adası'nı yaklaşık 1,4 milyar avro (1,2 milyar dolar) değerinde lüks bir turizm merkezine dönüştürmeyi hedefliyordu. Zvernec'te de lüks otellerin inşa edilmesi planlanıyordu.
ÇEVRE KURULUŞLARI HAREKETE GEÇTİ
Ocak ayında, yaklaşık 40 çevre kuruluşu, biyoçeşitliliğe yönelik tehditleri gerekçe göstererek tatil köyü planlarının askıya alınması çağrısında bulunmuştu.
Salı günü Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, protestocuları olası çözümleri tartışmak üzere yaklaşık 20 kişiden oluşan bir heyet seçmeye davet etti. Teklifi reddeden protestocular, yeni bir toplanma çağrısı yaptı.
TEK SORUN İSTİMLAK DEĞİL!
Kushner'in milyar dolarlık planlarına tek tepki ise bölgenin istimlakı ile ilgili değil. İddiaya göre Kushner'in özel adası pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın adasından esinlenilerek tasarlandı.
EPSTEIN ADASININ KOPYASI MI?
Sosyal medyada gündem olan bir ankete göre Amerikalıların yüzde 89'u Ivanka Trump ve Jared Kushner'in yeni özel ada tatil köyünün Jeffrey Epstein adasının bir kopyası olduğuna inanıyor. Anketle ilgili doğrulanmış bir veri bulunmuyor fakat anket gerçek olsun ya da olmasın iddialar sosyal medyada bir numaralı gündem haline geldi.
Kushner'dan Epstein'a özel davet
ABD Adalet Bakanlığı tarafından kasım ayında yayımlanan Epstein belgelerinde Kushner'in Epstein'ı, Trump, Harvey Weinstein ve bir dizi önde gelen medya ve siyaset figürünün konuk olarak yer aldığı, 2013 yılında New York Observer'ın yüksek profilli yıldönümü galasına davet etmişti.
"Sayın Jeffrey Epstein" hitabıyla gönderilen mesajda, yayıncı Jared Kushner "New York'un en genç ve en nüfuzlu yayıncısı" olarak tanıtıldı. Mesajda, 14 Mart'ta düzenlenecek etkinlik için "şehrin kültür, medya ve finans dünyasındaki en başarılı, en parlak ve en etkili isimlerinin buluşması" ifadesi kullanıldı.
Davetiyede ayrıca, "Belediye Başkanı Michael Bloomberg de hepinize kadeh kaldırmak için onun yanında olacak" denildi.
Mesajın ekindeki resmi davet kartı ise şu sözlerle son buluyordu: "Yayıncı Jared Kushner ve CEO Joseph Meyer, sizleri THE NEW YORK OBSERVER bünyesinde aralarında görmekten onur duyar."
IVANKA TRUMP'IN SKANDAL SÖZLERİ
X sosyal medya ağında yapılan paylaşımda Ivanka Trump-Jared Kushner çiftinin Sazan Adası'ndaki eski askeri bölge olan, villalar, marina ve Aman Resorts ile ortaklık içeren ultra lüks bir eko-tesise dönüştürülmesi planlanan milyar dolarlık projeye atıfta bulunuldu. Ivanka Trump'ın mülkü "keşfettikleri özel bir ada" olarak tanımlaması internette dikkat çekti ve projenin bazı karşıtlarından eleştirilere yol açtı.
GÜNDEM EPSTEIN İDDİALARI
Eleştirmenler projenin, adanın doğal çevresine zarar verebileceğini savunuyor ve onayların verilme hızını sorguluyor. Asıl skandal ise Epstein iddiaları…
Kushner'in projesinin Epstein'ın pedofili adasından ilham aldığına yönelik doğrulanmış bir iddia bulunmuyor fakat bu konu sosyal medyada oldukça gündemde. Ivanka'nın babası ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein'la geçmiş ilişkisi söz konusu iddialara yol açtı.