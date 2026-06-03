Dikenli tellerle çevrilen arazinin, iki yıl önce Arnavutluk'ta kalkınma projelerine yönelik bir plan sunan Kushner ile bağlantılı şirketler tarafından satın alınıp alınmadığı henüz kesinleşmedi. Söz konusu plana göre Kushner, eski bir gizli komünist askeri üssü olan Sazan Adası'nı yaklaşık 1,4 milyar avro (1,2 milyar dolar) değerinde lüks bir turizm merkezine dönüştürmeyi hedefliyordu. Zvernec'te de lüks otellerin inşa edilmesi planlanıyordu.

Salı günü Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, protestocuları olası çözümleri tartışmak üzere yaklaşık 20 kişiden oluşan bir heyet seçmeye davet etti. Teklifi reddeden protestocular, yeni bir toplanma çağrısı yaptı.

Kushner'in milyar dolarlık planlarına tek tepki ise bölgenin istimlakı ile ilgili değil. İddiaya göre Kushner'in özel adası pedofili finansörü Jeffrey Epstein 'ın adasından esinlenilerek tasarlandı.

Pedofili finansörü Epstein

EPSTEIN ADASININ KOPYASI MI?

Sosyal medyada gündem olan bir ankete göre Amerikalıların yüzde 89'u Ivanka Trump ve Jared Kushner'in yeni özel ada tatil köyünün Jeffrey Epstein adasının bir kopyası olduğuna inanıyor. Anketle ilgili doğrulanmış bir veri bulunmuyor fakat anket gerçek olsun ya da olmasın iddialar sosyal medyada bir numaralı gündem haline geldi.

Kushner'dan Epstein'a özel davet ABD Adalet Bakanlığı tarafından kasım ayında yayımlanan Epstein belgelerinde Kushner'in Epstein'ı, Trump, Harvey Weinstein ve bir dizi önde gelen medya ve siyaset figürünün konuk olarak yer aldığı, 2013 yılında New York Observer'ın yüksek profilli yıldönümü galasına davet etmişti.

"Sayın Jeffrey Epstein" hitabıyla gönderilen mesajda, yayıncı Jared Kushner "New York'un en genç ve en nüfuzlu yayıncısı" olarak tanıtıldı. Mesajda, 14 Mart'ta düzenlenecek etkinlik için "şehrin kültür, medya ve finans dünyasındaki en başarılı, en parlak ve en etkili isimlerinin buluşması" ifadesi kullanıldı.

Davetiyede ayrıca, "Belediye Başkanı Michael Bloomberg de hepinize kadeh kaldırmak için onun yanında olacak" denildi.

Mesajın ekindeki resmi davet kartı ise şu sözlerle son buluyordu: "Yayıncı Jared Kushner ve CEO Joseph Meyer, sizleri THE NEW YORK OBSERVER bünyesinde aralarında görmekten onur duyar."