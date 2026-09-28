Girne açıklarında iki naaşa daha ulaşıldı

Girne açıklarında batan gemiyle ilgili KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, denizin 570 metre derinliğinde yürütülen dip arama çalışmalarında, batığın 1000 metre uzağında iki kişinin daha cansız bedeni bulundu.

Bulunan naaşlar üzerinde DNA incelemesi devam ederken, kayıp durumdaki 11 kişiyi arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü bildirildi.