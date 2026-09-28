Girne açıklarında iki naaşa daha ulaşıldı
Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan dip arama çalışmaları neticesinde yeni bulgulara ulaşıldı. KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, batan geminin 1000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte iki naaşın daha tespit edildiği duyuruldu. Çıkarılan cansız bedenler üzerinde DNA incelemesi sürerken, kayıp durumdaki 11 kişiye ulaşmak amacıyla bölgedeki arama faaliyetlerinin yürütüldüğü bildirildi.
Giriş Tarihi:
Girne açıklarında batan gemiyle ilgili KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, denizin 570 metre derinliğinde yürütülen dip arama çalışmalarında, batığın 1000 metre uzağında iki kişinin daha cansız bedeni bulundu.
Bulunan naaşlar üzerinde DNA incelemesi devam ederken, kayıp durumdaki 11 kişiyi arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü bildirildi.
Faruk Arslan Takvim.com.tr Dünya