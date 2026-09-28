Alman Bakan Dobrindt Türk siyasetçi Elif Eralp'i antisemit yalanıyla hedef aldı! Sol Parti'den suç duyurusu
Almanya'nın İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Berlin'deki seçimden zaferle çıkan Türk siyasetçi Elif Eralp'i hedef aldı. Dobrindt ZDF'deki “Maybrit Illner” programında Eralp'in antisemit (Yahudi düşmanı) olduğunu iddia etti. Sol Partili (Die Linke) Elif Eralp ve partisinin eyalet teşkilatı, Dobrindt hakkında suç duyurusunda bulundu. Berlin'deki seçimde üyesi olduğu Sol Parti birinci olan Eralp Yahudi lobisini paniklemişti.
Almanya'nın başkenti Berlin'de Sol Partinin (Die Linke) eyalet başbakanı adayı Elif Eralp ve partisinin Berlin teşkilatı, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt hakkında suç duyurusunda bulundu.
SOL PARTİ'DEN ANTİSEMİT İFTİRASINA SUÇ DUYURUSU
Eralp'in avukatı Jasper Prigge basına yaptığı açıklamada, suç duyurusunun gerekçesini Dobrindt'in, ZDF televizyonunda yayımlanan programda Eralp'i Yahudi karşıtı (antisemit) olarak nitelendiren bir ifadeyi benimsemesi olarak gösterdi. Prigge, söz konusu ifadenin Alman Ceza Kanunu kapsamında "iftira" ve "hakaret" suçlarını oluşturduğunu ifade etti.
CANLI YAYINDA ANTİSEMİT İFTİRASI
24 Eylül'de yayımlanan programda Dobrindt ile Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Heidi Reichinnek arasında yaşanan tartışma sırasında araya giren programın sunucusu Maybrit Illner, Eralp hakkında konuşurken dil sürçmesiyle "Elif Eralp, kendisinin antisemit olduğunu söylüyor" ifadesini kullandıktan hemen sonra sözlerini düzelterek "O antisemit değil." dedi.
Ancak bunun üzerine Dobrindt'in "Hayır, öyle" şeklinde karşılık verdi.
Reichinnek, Dobrindt'in sözlerine sert tepki göstererek bunu "gerçekten son derece iğrenç" olarak nitelendirdi.
Eralp'in avukatı Prigge, Dobrindt'in program sunucusunun dil sürçmesini kendi görüşüymüş gibi benimsediğini, Dobrindt'in Eralp'in antisemit olduğu yönünde yanlış bir olgusal iddiada bulunduğuna işaret ederek, bunun iftira ve hakaret kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Suç duyurusunda, Eralp'in antisemit olarak nitelendirilmesinin siyasi faaliyetleri açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği, bu tür bir ifadenin onun siyasi itibarına zarar verebileceği ve Berlin'de hükümet kurulması sürecini etkileyebileceği kaydedildi.
ERALP'İN SEÇİM BAŞARISI
Eralp'in başbakan adayı olduğu Sol Parti, 20 Eylül'de Berlin'de yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde yüzde 25,7 oy oranı ile birinci parti olmuştu.
Eralp, seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ile üçlü koalisyon kurarak Berlin'in eyalet başbakanı ve belediye başkanı olmayı hedefliyor.