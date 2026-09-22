DİPLOMASİ MASASI KURULACAK MI? TRUMP-PEZEŞKİYAN TEMASI GÜNDEMDE Saha ve diplomasi hattındaki bu yüksek gerilimin gölgesinde, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu öncesinde dikkat çeken bir temas ihtimali belirdi. ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta düzenlenecek zirve sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile "muhtemel" bir görüşmeye açık olduğunu ifade etti.

Tahran yönetiminin 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı yeniden kısıtlamasıyla birlikte bölgeden petrol akışı büyük oranda durdu ve dünya genelinde petrol fiyatları hızla tırmanışa geçti. ABD'li yetkililer ise küresel piyasalardaki bu artışın tek nedeninin İran'ın seyrüsefer güvenliğini tehdit etmesi olduğunu savunmayı sürdürüyor.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarının ardından başlayan savaşta Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri büyük oranda kısıtlamıştı. 17 Haziran'da İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrasında Boğaz'dan geçişlere geçici olarak izin verilmiş, ancak mutabakatın uygulanmasına dair yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 8 Temmuz'da savaş yeniden alevlenmişti.

Tahran'a yönelik masadaki seçenekleri sıralayan Trump , "İran'ı yok etmek, ekonomik çürümeye terk etmek veya bir anlaşmaya varmak" ifadelerini kullanarak, "Asıl soru şu: O ülkeyi tamamen havaya uçuracak mıyım, uçuracaksam ne zaman? Akıllıca davransalar iyi olur." şeklinde konuştu.

20 Eylül'de Fox News'e açıklamalarda bulunan Trump, askeri gerilimin sürdüğü bölgeye ilişkin sonraki adımlarını değerlendirdiğini ve yakında "çok büyük gelişmelerin" yaşanmasını beklediğini söyledi.

Karar verme aşamasında olduğunu belirten ABD Başkanı, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunması beklenen Pezeşkiyan ile bir fırsat doğması halinde görüşüp görüşmeyeceğine dair soruya, buna "muhtemelen" açık olduğunu dile getirdi.

Pezeşkiyan ile Trump'ın görüşme ihtimaline ilişkin A Haber'in sorusunu yanıtlayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Bu konuda bilgim yok, ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.