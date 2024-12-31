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Havada panik! Avusturya’da acil iniş yapan uçağın kabin memuru hayatını kaybetti

Kazakistan ve Güney Kore’deki peş peşe uçak faciaları derken dünyada panik her geçen gün artıyor. Bir acil iniş haberi de Avusturya’dan gelmişti. Acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın kabin mürettebatından bir kişi hayatını kaybetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 11:22 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 11:36
Havada panik! Avusturya’da acil iniş yapan uçağın kabin memuru hayatını kaybetti

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    Kazakistan ve Güney Kore'deki peş peşe meydana gelen uçak facialarının ardından panik artarken bir acil iniş haberi de Avusturya'dan gelmişti. Acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın kabin mürettebatından bir kişi hayatını kaybetti.

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    AVUSTURYA'DA ACİL İNİŞ

    Romanya'nın başkenti Bükreş'ten İsviçre'nin Zürih kentine uçan yolcu uçağı, 23 Aralık'ta Avusturya'nın Graz kentine acil iniş yaptı.

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    MOTOR BOZULDU UÇAĞI DUMAN KAPLADI

    Uçağın motorunda arıza meydana gelmesi sonucu uçağı yoğun duman kapladı.

    74 yolcu ve beş mürettebatı taşıyan Airbus A220-300 tipi uçak, 23 Aralık'ta Avusturya'nın Graz kentine planlanmamış bir iniş yaptı.

    Yolcular ve mürettebat uçaktan tahliye edilirken 12 kişi olay yerinde tedavi edildi. Bir işçi ise helikopterle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

    Romanya’nın başkenti Bükreş’ten İsviçre’nin Zürih kentine uçan yolcu uçağı, 23 Aralık’ta Avusturya’nın Graz kentine acil iniş yaptı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüRomanya’nın başkenti Bükreş’ten İsviçre’nin Zürih kentine uçan yolcu uçağı, 23 Aralık’ta Avusturya’nın Graz kentine acil iniş yaptı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    KABİN MEMURU HAYATINI KAYBETTTİ

    Uçakta yaralanan ikinci kabin memurunun da hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kabin ekibinden bir kişinin ise bir hafta sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

    İlk incelemelerde, motorlardan birinde oluşan teknik bir arızadan dolayı kabin ve kokpitin dumanla dolduğu belirlendi.

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    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Avusturya savcıları olası ihmalkarlık sonucu bedensel yaralanma iddiasıyla soruşturma başlattı.

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