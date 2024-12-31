7 Ekim 7 yıllık hazırlık! Hamas’ın istihbarat zaferi: İşte Aksa Tufanı’nın şifreleri…

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu, aradan bir yıldan uzun bir süre geçtikten sonra bile Tel Aviv'de şok etkisi yaratmaya devam ediyor.

Hamas'ın, 7 Ekim katliamını planlamak için sınır bölgelerindeki onlarca İsrail güvenlik kamerasına yıllarca erişim sağladığı iddia ediliyor, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

HAMAS 7 YILDIR HAZIRLANIYORDU

İsrail televizyonu Channel 12'nin, Hamas mensuplarından ele geçirdiğini iddia ettiği belgelere göre Hamas, Aksa Tufanı'na yedi yıldır hazırlanıyordu.

Hamas'ın, 7 Ekim katliamını planlamak için sınır bölgelerindeki onlarca İsrail güvenlik kamerasına yıllarca erişim sağladığı iddia ediliyor, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

IP ADRESLERİ, SERİ NUMARALARI, TELEFONLARI

Raporda Hamas'ın İsrail'de pek çok bölgesine ait g��venlik kameralarının IP adresleri ve seri numaralarını, hatta sınırda görev yapan çok sayıda güvenlik görevlisinin telefon numaralarını dahi elde ettiği bilgisi yer alıyor.

Hamas'ın, 7 Ekim katliamını planlamak için sınır bölgelerindeki onlarca İsrail güvenlik kamerasına yıllarca erişim sağladığı iddia ediliyor, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

ŞİN BET YETKİLİSİ "İSTİHBARATLARI ÇOK DETAYLIYDI" DEDİ

İsrail'in iç istihbarat örgütü Şen Bet'in eski üst düzey yetkililerinden Şalom Ben Hanan, Channel 12'ye yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin Hamas'ı, İran ve diğer terör örgütleriyle kıyaslandığında küçük bir tehdit olarak nitelediğini, bu nedenle örgütün topladığı bilgilerin, onlar için şoke edici olduğunu söyledi.

İsrail’in iç istihbarat örgütü Şen Bet'in eski üst düzey yetkililerinden Şalom Ben Hanan, New York Post

Hanan, Hamas dosyalarıyla ilgili olarak, "Saldırı hedefleri hakkında istihbarat toplayan ve saldırı dosyaları hazırlayan bir ordudan çok, çok doğru ve çok detaylı istihbaratlar görüyoruz" dedi.

Hamas'ın, 7 Ekim katliamını planlamak için sınır bölgelerindeki onlarca İsrail güvenlik kamerasına yıllarca erişim sağladığı iddia ediliyor, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

Raporda yayımlanan görüntülerde, Hamas'ın sınır boyunca yerleşim yerlerine ait çeşitli gözetleme görüntüleri yer alıyor ve bu görüntüleri izleyerek nihai saldırılarında kullanabiliyorlar.

İsrailli yetkililer, Hamas'ın kameralara erişebilmesinin sebebinin, sivillerin WhatsApp ve Telegram üzerinden cihazların erişim kodlarını serbestçe paylaşmaları olduğunu ve bu nedenle bilgisayar korsanlarının başlıca hedefi haline geldiklerini öne sürdü.

Hamas'ın, 7 Ekim katliamını planlamak için sınır bölgelerindeki onlarca İsrail güvenlik kamerasına yıllarca erişim sağladığı iddia ediliyor, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

GÜVENLİK YETKİLİLERİNİN E-POSTALARINA DA SIZDILAR

Raporda, Hamas'ın ayrıca güvenlik yetkililerinin e-postalarına sızarak sınırın en zayıf yerlerine dair ipuçları elde ettiği ve bu sayede zayıf korunan bölgeye saldırı planlamalarına yardımcı olduğu belirtildi.

Channel 12'nin aktardığına göre, Hamas'ın 2023 yılında ele geçirdiği e-postalardan birinde, İsrail Savunma Kuvvetleri'nden güvenlik duvarı talebinde bulunan mesajlar yer alıyordu.

Hamas, aralarında Sdot Negev Bölge Konseyi Başkanı Tamir Idan, Genelkurmay Başkanı Rafi Babian ve 7 Ekim'de öldürülen Sha'ar Hanegev Bölge Konseyi Başkanı Ofir Libstein'ın da bulunduğu, sınır bölgelerindeki çeşitli yerleşim yerlerinde görevli üst düzey güvenlik görevlilerinin hareketlerini bile takip edebildi.