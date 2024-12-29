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Güney Kore'de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güney Kore’nin Muan Uluslararası Havalimanı'da dehşet anları yaşandı. Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvarlara çarptı. 175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçakta ilk belirlemelere göre 96 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. 181 kişiyi taşıyan uçaktaki 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Kazanın sebebi ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 05:28 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 08:51
Güney Kore’de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 96 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Güney Kore'de uçak kazası (Ekran görüntüsü)Güney Kore'de uçak kazası (Ekran görüntüsü)

    Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air havayolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.

    Güney Kore'de uçak kazası!

    İtfaiye ekipleri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen çite çarptığını belirtti.

    Güney Kore'de uçak kazası (Ekran görüntüsü)Güney Kore'de uçak kazası (Ekran görüntüsü)

    Ekipler, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olarak uçağa müdahale ederek yangını söndürdü, 1 yolcu ve 1 kabin personelini kurtardı.

    İtfaiye yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 96 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Güney Kore'de uçak kazası (Ekran görüntüsü)Güney Kore'de uçak kazası (Ekran görüntüsü)

    SADECE 2 KİŞİ Mİ KURTULDU?

    181 kişiyi taşıyan uçaktaki 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

    Güney Kore'de uçak kazası (Ekran görüntüsü)Güney Kore'de uçak kazası (Ekran görüntüsü)

    KAZA NEDEN OLDU?
    175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.

    Güney Kore'de uçak kazası (Ekran görüntüsü)Güney Kore'de uçak kazası (Ekran görüntüsü)

    Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı aktarıldı.

    Kazayla ilgili son gelişmeleri takvim.com.tr canlı yayınından anbean takip edebilirsiniz.

    CANLI ANLATIM
    08:33 29 Aralık 2024
    ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
    Gelen son dakika haberine göre uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya yükseldi.
    08:02 29 Aralık 2024
    ÖZÜR AÇIKLAMASI

    Kazaya karışan Boeing 737-800 tipi uçağın sahibi olan Jeju Air firmasından yapılan açıklamada ise, şirket içi acil durum protokollerinin uygulamaya konduğu kaydedildi.

    Yolcuların ailelerine destek olmak için özel bir ekip kurulduğu belirtilen açıklamada, "Kaza nedeniyle zarar gören herkesten ve kamuoyundan özür dileriz” ifadelerine yer verildi.

    Kaza sonrası, kazanın meydana geldiği havalimanında acil durum ilan edildi, uçuşlar durduruldu.

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