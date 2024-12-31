ABD Hazine Bakanlığına Çin’den siber saldırı: Hacklediler

ABD Çin'in siber saldırısı ile sarsıldı. ABD Hazine Bakanlığından pazartesi günü yapılan açıklamada hükümet iş istasyonlarına ve gizliliği olmayan belgelere erişim sağlayan Çin destekli bir aktör tarafından hacklendikleri belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı hükümet iş istasyonlarına ve gizliliği olmayan belgelere erişim sağlayan Çin destekli bir aktör tarafından hacklendiklerini bildirdi, AA

ABD BAKANLIĞINA SİBER SALDIRI

Hazine Bakanlığı, 8 Aralık'ta, üçüncü taraf yazılım sağlayıcısı BeyondTrust tarafından bilgilendirildi. Bu bildiriye göre, bir hacker, güvenlik anahtarına erişim sağladı ve bu da saldırganın bazı güvenlik protokollerini geçerek Hazine Bakanlığı'na ait ofis bilgisayarlarına ve üzerinde depolanan sınıflandırılmamış belgelere erişmesine olanak tanıdı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, AP

ABD'DEN "DEVLET DESTEKLİ" MESAJI

Hazine Bakanlığı olayı "önemli" olarak nitelendirdi. ABD basını ise bakanlığın devlet destekli siber saldırıları "önemli" olarak sınıflandırdığına dikkat çekti.

ABD Hazine Bakanlığı hükümet iş istasyonlarına ve gizliliği olmayan belgelere erişim sağlayan Çin destekli bir aktör tarafından hacklendiklerini bildirdi, AA

ÇİN'İ İŞARET ETTİLER

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, soruşturmanın devam ettiğini belirterek söz konusu müdahalenin Çin hükümetinin ABD hükümetine karşı uzun süredir sürdürdüğü casusluk faaliyetlerinin bir parçası gibi göründüğünü, bu durumda Hazine Bakanlığı'nın ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalıştığını söyledi.

Bakanlık, ihlal edilenler arasında hangi iş istasyonlarının olduğunu bildirmedi ve sadece senatörlere "son kullanıcıları" ilgilendirdiğini söyledi. Hazine Bakanlığı yetkilisi, mektupta bakanlığın FBI, istihbarat topluluğu ve üçüncü taraf araştırmacılarla birlikte "olayı tam olarak nitelendirmek ve genel etkisini belirlemek" için çalıştığını söyledi.

BeyondTrust'tan bir sözcünün yaptığı açıklamada, bu ay bir güvenlik olayını tespit ettikleri ve "bu olayı ele almak için önlemler aldığı" bildirildi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Reuters

ÇİN'DEN SİBER ATAK

Hazine Bakanlığına yönelik ihlalin Çin'e atfedilen bilgisayar korsanlığı girişimlerinin ardından gelmesi dikkat çekti.

TRUMP'I DA HACKLEMİŞLERDİ

Salt Typhoon lakaplı bir Çinli bilgisayar korsanlığı grubu, bir düzineden fazla ABD telekomünikasyon şirketine sızarak Başkan seçilen Donald Trump ve Başkan Yardımcısı seçilen JD Vance dahil olmak üzere yüzlerce kişinin telefon görüşmelerini ve kısa mesajlarını izlemelerine olanak sağlamıştı.

Geçtiğimiz yıl Çinli siber casuslar, Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun yanı sıra bir kongre çalışanı, bir ABD insan hakları savunucusu ve ABD düşünce kuruluşlarının da aralarında bulunduğu ABD Ticaret ve Dışişleri bakanlıklarının e-posta hesaplarını hacklemişti.