Hamas’ın serbest bıraktığı rehinelerden ve ailelerinden İsrail’e Gazze tepkisi: Şoktayız, öfkeliyiz ve endişeliyiz

İsrail Gazze'de yeniden saldırıya başladı ve ateşkesi bozdu. İsrail havadan düzenlediği bombardımanda saatler içinde Filistinliyi katlederken Hamas'ın Gazze'deki takaslar sırasında serbest bıraktığı İsrailli esirler Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

İsrail'den Gazze'ye saldırı, Fotoğraf Times of Israel'den alınmıştır

"HÜKÜMET ESİRLERDEN VAZGEÇMEYİ SEÇTİ"

Esir aileleri ve Hamas'ın serbest bıraktığı esirler İsrail'in başlattığı saldırıların ardından yaptıkları açıklamada "Şoke olduk. Hükümet rehinelerden vazgeçmeyi seçti." ifadelerine yer verildi.

ESİR AİLELERİNDEN AÇIKLAMA: ŞOKTAYIZ, ÖFKELİYİZ VE ENDİŞELİYİZ

Esir ailelerinin genel merkezinden yapılan açıklamada "Ailelerin, kaçırılanların ve İsrail vatandaşlarının en büyük korkusu gerçekleşti. İsrail hükümeti rehinelerden vazgeçmeyi seçti. Sevdiklerimizi Hamas'ın esaretinden geri döndürme sürecinin kasıtlı olarak bozulmasından dolayı şoktayız, öfkeliyiz ve endişeliyiz. Son kaçırılan kişi geri dönmeden savaşa geri dönmek, hâlâ Gazze'de bulunan ve kurtarılıp geri getirilebilecek 59 kişinin pahasına olacak. İsrail hükümeti, anlaşmadaki sonraki adımları uygulamak ve kaçırılan tüm insanları geri döndürmek için savaşı sonlandırmayı reddetti." ifadelerine yer verildi.

Esir ailelerinden yapılan açıklamada ayrıca, ateşkese geri dönülmesi gerektiği vurgulandı.

Emily Damari, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

HAMAS'IN SERBEST BIRAKTIĞI ESİRLERDEN MESAJ

Hamas'ın ocak ayında serbest bıraktığı Emily Damari, Instagram hesabından paylaşım yaptı ve Netanyahu yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdiği paylaşımında "Aklımdan o kadar çok şey geçiyor ki bunları nasıl dışarı çıkaracağımı bilmiyorum ama kalbim kırık, paramparça ve hayalkırıklığı içinde Gali, Zivi ve diğer rehineler… durmadan savaşmaya devam edeceğiz ve sizi bize geri getirmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Eliya Cohen'in Kassam Tugayları tarafından serbest bırakılışı, Reuters

Hamas'ın geçtiğimiz ay serbest bıraktığı Eliya Cohen de Gazze'ye yönelik saldırıların ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hala esir olan arkadaşlarını kastederek "Elkana ve Alon, üzgünüm kardeşlerim" ifadelerini kullandı.