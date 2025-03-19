Ateşkesi yok sayan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yeniden geniş çaplı saldırılar başlattığını duyurdu. Hamas, Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere karşı savaşı yeniden başlattığını bildirdi. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.
İşte bölgede anbean yaşananlar...
El Cezire muhabirinin bildirdiğine göre, Filistinliler, Gazze'nin doğusunda yoğun silah ateşinden ve havada uçan insansız hava araçlarından kaçıyor.
Hamas Sözcüsü Abdullatif El-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yapılan anlaşmanın başarısız kılınması için Gazze Şeridi'ne yeniden saldırı başlattığını hatırlattı.
Hamas'ın Witkoff'un esir takasına ilişkin sunduğu teklifi reddetmediğini vurgulayan Kanu, "Hareket arabulucularla sürekli temas halinde olup, saldırganlığın durdurulması ve ablukanın kaldırılması yönündeki önerilere karşı sorumlu ve olumlu bir yaklaşım sergiliyor. İşgalciler geçişleri kapattı, kuşatmayı sıkılaştırdı, yardımların girişini engelledi ve anlaşmayı bozup savaşı yeniden başlatmak amacıyla müzakerelerin ikinci aşamasını reddetti" ifadelerini kullandı.
Hamas, ABD vatandaşlığı da bulunan hayattaki İsrail askeri Edan Alexander ile ABD-İsrail vatandaşı 4 kişinin naaşının teslim edilmesi yönündeki teklife olumlu yanıt vermesine rağmen Witkoff, bu cevabı "kabul edilemez" olarak nitelemişti.
- Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
Gazze Şeridi’ne 18 Mart sabahı düzenlenen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.
Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.
Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.
Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin “tam bir aldatmaca olduğunu” belirtti.
İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alma gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde, saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.
İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların, haftalardır Filistin halkının aç bırakılması, yardımların girişin engellenmesinin ardından ABD'nin Yemen'e saldırılarıyla eş zamanlı gerçekleştiği belirtildi.
Bu saldırılarla, Filistin müzakerelerinin zayıflatılmasının yanı sıra 15 ay boyunca "Aksa Tufanı"nda elde edilemeyen "siyasi başarıların" hedeflendiği kaydedildi.
Filistin halkının söz konusu saldırılar karşısında yalnız bırakılmayacağı, Yemen'in Filistin halkını desteklemeye, gerginliği tırmandırmaya devam edeceği vurgulandı.
Ateşkes anlaşmasının hükümsüz kılınmasından ve anlaşmada ikinci aşamaya geçilmesi için sarf edilen çabaların baltalanmasından tamamen İsrail ve ABD'nin sorumlu olduğu ifade edildi.
Ayrıca denizlerin yeniden militarize edilmesinin ve bölgedeki gerginliğin tırmandırılmasının sorumluluğunun da İsrail ve ABD'ye ait olduğu belirtilen açıklamada, Washington ve Tel Aviv'in ne kadar ağır olursa olsun bu durumun yansımalarına ve sonuçlarına katlanması gerektiği vurgulandı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X hesabından yaptığı paylaşımda, "AB, Gazze'de ateşkesin bozulması ve İsrail'in hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duymaktadır." ifadesine yer verdi.
"İsrail askeri operasyonlarına son vermeli." çağrısı yapan Kallas, Gazze'ye insani yardım ve elektrik girişinin yeniden başlatılması gerektiğini belirtti.
Kallas, "Filistinliler ve İsrailliler geçen bir buçuk yıl boyunca çok büyük acılar çekti. Müzakerelerin yeniden başlaması ve ateşkesin ikinci aşamasına doğru ilerleme kaydedilmesi ileriye dönük tek yoldur." değerlendirmesinde bulundu.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yeniden başlattığı saldırılarını kınayarak uluslararası toplumun Gazze'de derhal ateşkes sağlanması yönünde sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi ile Kuveyt Emiri Sabah, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele alan taraflar, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yeniden başlattığı saldırıları şiddetle kınadı.
Taraflar, İsrail’in hem uluslararası kanunları hem Gazze Şeridi’nde varılan ateşkesi açık şekilde ihlal ettiğine dikkati çekerek, bunun Gazze’deki insani krizi derinleştireceği, bölgesel çatışma dairesini genişleteceği, barış ve istikrar fırsatlarını yok edeceğini vurguladı.
Uluslararası toplumun Gazze'de derhal ateşkes sağlanması yönünde sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ve iki devletli çözümü uygulamaya koyması için harekete geçmesi çağrısı yapan taraflar, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede sürdürülebilir bir barışa ulaşmanın tek yolu olduğunu belirtti.
Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar, İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatmasını kınadı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarının kınandığı belirtilirken, saldırılar sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığına işaret edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakanlık Sözcüsü Sufyan el-Kuda, İsrail’in, Katar, Mısır ve ABD'nin çabalarıyla sağlanan ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarına uyması gerektiğini vurguladı.
Sözcü Kuda, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına devam etmesi durumunda, bölgedeki durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.
Uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye ve İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmaya zorlamaya çağıran Kuda, benzeri görülmemiş bir insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine insani yardım ulaştırmak için belirlenen sınır kapılarının açılması çağrısı yaptı.
Diğer yandan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının en güçlü şekilde kınandığı kaydedildi.
İsrail ordusunun savunmasız sivillerin yaşadığı bölgeleri doğrudan bombaladığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in bu saldırılarla uluslararası insani hukuku hiçe saydığı aktarıldı.
Açıklamada bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiği vurgulandı.
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.
İsrail'in tırmandırıcı politikasının nihayetinde bölgeyi ateşe atıp güvenliğini ve istikrarını tehlikeye sokacağı konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, bu bağlamda, ateşkesin aşamalarını uygulamak ve Gazze Şeridi’ndeki saldırıları sonlandırmak için diyalogun yeniden başlatılmasının acil bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.
Açıklamada Gazze’deki insani durumun, insanlık tarihindeki eşi benzeri görülmemiş bir noktaya ulaştığı belirtilerek, uluslararası toplumun Filistin halkına gerekli korumayı sağlamak için acilen harekete geçmesi gerektiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Katar'ın Filistin davasına ve 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletlerinin kurulması da dahil olmak üzere Filistin halkının meşru haklarına sürekli desteğini bir kez daha vurguladığı ifade edildi.
İsrail'in saldırılarının ardında Hamas bir basın açıklaması yayımladı. Hamas'tan yayımlanan basın açıklamasında İsrail'in, Hamas'ın saldırı hazırlığı içinde olduğuna yönelik iddiaları reddedildi ve Tel Aviv'in ateşkesi bozduğu belirtildi. İşte Hamas'ın basın açıklaması...
“İslami Direniş Hareketi (Hamas), İsrail işgalinin ateşkes anlaşmasına uymayarak taahhütlerinden kaçtığını ve utanç verici bir uluslararası sessizlik içinde Gazze'deki halkımıza karşı katliamlar gerçekleştirmeye devam ettiğini belirtmektedir.
İşgalcilerin, direnişin kendi güçlerine yönelik bir saldırı hazırlığında olduğuna dair iddiaları temelsizdir ve sadece savaşa dönüşünü ve kanlı saldırganlığını tırmandırmasını meşrulaştırmak için çürük bahaneler sunmaktadır.
İşgal, kamuoyunu yanıltmaya ve savunmasız sivillere yönelik soykırımı yeniden başlatma yönündeki kasıtlı kararını örtbas etmek için sahte gerekçeler uydurmaya çalışmakta ve verdiği hiçbir taahhüdü dikkate almamaktadır.
Hamas son ana kadar anlaşmaya bağlı kaldı ve anlaşmanın devam etmesi konusunda istekliydi. Ancak Netanyahu kendi iç krizlerinden bir kaçış yolu arayarak halkımızın kanı pahasına savaşı yeniden ateşlemeyi tercih etti.”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.
Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Netanyahu hükümeti insanlık düşmanı bir organizasyondur. Yine katliam şebekesi gibi hareket ederek masum Filistinlileri öldürdüler.
Bu katliam şebekesinin tüm insani değerlere düşman olduğu ve hiçbir anlaşmaya sadık kalmayacağı açıktır.
Bundan sonrasında dünyada insanlık adına bir değer ve düzen olacaksa, bunun ilk şartı bu katliam şebekesinin yargılanması ve cezalandırılmasıdır.
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılara tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İsrail’in Gazze’de bu sabaha (18 Mart) karşı gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinliyi katletmesi, Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini göstermektedir.
İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır.
Küresel düzeyde barış ve istikrar arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail’in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez.
Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail’e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerekmektedir.
Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasında yanında durmayı sürdüreceğimizi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki halkımızın soykırım ve yerinden edilme suçunu durdurmak için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu
Hamas'ın üst düzey yetkililerinden biri Reuters'a konuştu ve ateşkes anlaşmasının uygulanmasını tamamlamak için arabulucularla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Hamas Politbüro Üyesi İzzet el-Rişk arabulucularla iletişimin sürdüğünü ve ateşkes anlaşmasının uygulanması konusunda istekli olduğunu söyledi ve "Netanyahu'nun savaşa dönüşü Yahudi Nazi tutuklularını ölüme mahkûm ediyor" dedi.
İbrani medyası, bugün yolsuzluk davasında ifade verecek olan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun duruşmasının Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddetmesi nedeniyle saldırıları yeniden başlattıklarını öne sürdü.
Katz, "Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze'de cehennemin kapıları açılacak" ifadesini kullandı. Şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Katz, hedeflerine ulaşana kadar saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.
İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Dannon, yaklaşan Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde X hesabından yayımladığı paylaşımda Gazze'ye yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarını savundu.
Dannon paylaşımında "İsrail Hava Kuvvetleri Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik bir dizi saldırı başlattı. Düşmanlarımıza merhamet göstermeyeceğiz. Çok açık konuşayım. İsrail, tüm rehinelerimiz eve dönene kadar durmayacak," dedi.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı geniş çaplı saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi genelini hedef alan saldırılarda ölenlerin sayısının çoğu kadın ve çocuk 112'ye çıktığı, en az 90 yaralının da bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.
Hayatını kaybedenlerin yarısından fazlasının Gazze'nin güney bölgelerinden olduğu kaydedildi.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alan saldırılar sonucu ölen 2'si çocuk 5 sivil ile onlarca yaralının Kuveyt Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.
İsrail'in Gazze kentine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 15'ten fazla kişinin cansız bedeni ile 20'den fazla yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtilen haberde, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi'ne de 14 kişinin cenazesi ile 70'ten fazla yaralının getirildiği belirtildi.
Ayrıca, Avde Hastanesi'ne 6'sı çocuk 8 Filistinlinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralının getirildiği kaydedildi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi genelinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar ile bu kişilerin kaldığı çadırlar ve bölge halkının evlerini hedef almayı sürdürdüğü ifade edildi.
İsrail bombardımanı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta ciddi sıkıntı çektiği kaydedildi.
Fox News'e konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara dair açıklamada bulundu.
ABD'nin bu saldırılar hakkında önceden bilgisi olduğunu teyit eden Leavitt, İsrail'in saldırılar konusunda Beyaz Saray ve Trump yönetimine danıştığını söyledi.
Leavitt, "Kıyamet kopacak." ifadesini kullanarak, Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.
İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 112 kişi hayatını kaybetmişti.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere Parlamentosunun Avam Kamarasında Kanada'da yapılan G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Lammy, esirlerin salıverilmesi ve insani yardımların Gazze'ye girişinin önemine işaret etti.
Gazze'ye yardımların girişinin engellenmesini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Lammy, "İnsani yardımlar siyasi bir araç olarak kullanılmamalıdır. İsrail hükümetini bu duruşunu değiştirmeye çağırıyoruz." dedi.
Lammy, Suriye'de geçiş sürecinin kapsayıcı olması gerektiğinin de altını çizerken ülkenin sahil bölgelerinde yaşanan olaylarla ilgili sorumluların hesap vermesi çağrısını tekrarladı.
Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Lammy, dondurulan Rus varlıklarıyla Ukrayna'nın borçlarının ödenmesi konusunda, "İngiltere'nin verdiği 2,26 milyar sterlinlik (Yaklaşık 107,5 milyar lira) kredinin 752 milyon sterlinlik (Yaklaşık 35 milyar lira) kısmı bu varlıklarla ödendi." açıklamasını yaptı.
Lammy, İsrail'in Gazze'ye yardımların girişini engellemesiyle ilgili soruya ise "Bu, uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail'in kendi güvenliğini sağlamak hakkıdır ama Gazze'ye son yardım 15 gün önce girdi. Yardımların eksikliği kabul edilemez." yanıtını verdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırıları sonucu çoğu çocuk ve kadın olmak üzere ilk belirlemelere göre 50'den fazla sivilin öldüğü aktarılan haberde, İsrail'in bombalaması sonucu yıkılan evlerin altında kalan çok sayıda kişinin olduğu ifade edildi.
Gazze'de devam eden ağır hava bombardımanında onlarca Filistinli sivilin yaralandığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çadırlara düzenlenen saldırılar sonucu ölen 2'si çocuk 5 sivil ile onlarca yaralının Kuveyt Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.
Kuzeydeki Gazze kentine yönelik saldırılarda yaşamını yitiren 15'ten fazla kişinin cansız bedeni ile 20'den fazla yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtilen haberde, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi'ne de 14 kişinin cenazesi ile 70'ten fazla yaralının ulaştığı ifade edildi.
Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere karşı savaşı yeniden başlattığını bildirdi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne savaş açtığı belirtildi.
Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının barbarca bir savaşın yanı sıra sistematik açlık politikalarına maruz kaldığı hatırlatılan açıklamada, "Gazze'ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından suçlu Netanyahu'yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Netanyahu ve radikal hükümeti ateşkes anlaşmasına darbe yapma kararı alarak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin hayatını tehlikeye atarak akıbetlerini belirsizliğe sürüklüyor. Arabuluculardan, ateşkese darbe yapan Netanyahu'yu ve Siyonist işgalciyi sorumlu tutmalarını istiyoruz." denildi.
Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkının yanında yer alarak Gazze Şeridi'ne dayatılan ablukayı kırmaları talebinde bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) de acil toplanması çağrısında bulunuldu.
Hamas açıklamasında, BMGK'nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürmesi ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi talebinde bulunuldu.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze'de "Hamas'a karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdiği" ifade edildi.
Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirleri serbest bırakmayı ve arabuluculardan aldığı teklifleri reddettiği öne sürülen açıklamada, saldırıların da bu nedenle başlatıldığı ifade edildi.
İsrail ordusunun Gazze'de Hamas'a ait noktalara saldırı düzenlediği iddia edilen açıklamada, İsrail'in bu şekilde 7 Ekim 2023'ten bu yana ulaşamadığı hedeflerine ulaşmayı ve Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamayı amaçladığı kaydedildi.
Açıklamada, ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarıldı.
Saldırıların planının geçen hafta sonu İsrail ordusu tarafından hazırlandığı ve siyasi kademe tarafından onaylandığı belirtildi.
İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladığı aktarıldı.
Saldırıda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı kaydedildi.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin ed-Derec Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu ve Tel el-Heva Mahallesi'nde 3 evi bombaladığı aktarıldı.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Burec ve Nusayrat Mülteci Kamplarını da hedef aldığı bildirildi.
İsrail ordusunun saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Abasan el-Kebira bölgesinde de İsrail saldırısı sonucu yaralananların olduğu ifade edildi.
İsrail savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta ciddi sıkıntı çektiği kaydedildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yeniden saldırıların başlatıldığını duyurdu.
Adraee, "Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda İsrail ordusu ve İç güvenlik teşkilatı Shin-Bet (Şabak), Gazze Şeridi genelinde Hamas'a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı." ifadesini kullandı.
İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi çevresindeki okullarda eğitime ara verildiği ve çiftçilerin sınıra yakın yerlerde çalışmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.