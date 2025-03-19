KÖRFEZ'DEN İSRAİL'E TEPKİ

Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar, İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatmasını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarının kınandığı belirtilirken, saldırılar sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığına işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakanlık Sözcüsü Sufyan el-Kuda, İsrail’in, Katar, Mısır ve ABD'nin çabalarıyla sağlanan ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarına uyması gerektiğini vurguladı.

Sözcü Kuda, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına devam etmesi durumunda, bölgedeki durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye ve İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmaya zorlamaya çağıran Kuda, benzeri görülmemiş bir insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine insani yardım ulaştırmak için belirlenen sınır kapılarının açılması çağrısı yaptı.

Diğer yandan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının en güçlü şekilde kınandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun savunmasız sivillerin yaşadığı bölgeleri doğrudan bombaladığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in bu saldırılarla uluslararası insani hukuku hiçe saydığı aktarıldı.

Açıklamada bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

İsrail'in tırmandırıcı politikasının nihayetinde bölgeyi ateşe atıp güvenliğini ve istikrarını tehlikeye sokacağı konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, bu bağlamda, ateşkesin aşamalarını uygulamak ve Gazze Şeridi’ndeki saldırıları sonlandırmak için diyalogun yeniden başlatılmasının acil bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Açıklamada Gazze’deki insani durumun, insanlık tarihindeki eşi benzeri görülmemiş bir noktaya ulaştığı belirtilerek, uluslararası toplumun Filistin halkına gerekli korumayı sağlamak için acilen harekete geçmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Katar'ın Filistin davasına ve 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletlerinin kurulması da dahil olmak üzere Filistin halkının meşru haklarına sürekli desteğini bir kez daha vurguladığı ifade edildi.