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Papa Francis’ten mektup! Hastaneden yazdı savaşları sona erdirme çağrısı yaptı

Haftalardır hastanede tedavi gören Papa Francis, hastane odasından mektup gönderdi. Astım krizi geçiren ve bir aydan uzun bir süredir hastanede kalan Papa Francis, hastane odasından gönderdiği mektupta, dünya çapında savaşların sona ermesi çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 12:33 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 12:33
Papa Francis’ten mektup! Hastaneden yazdı savaşları sona erdirme çağrısı yaptı

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Papa Francis, zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastane odasından gönderdiği mektupta, dünya çapında savaşların sona ermesi çağrısında bulundu.

Papa Francis, EPAPapa Francis, EPA

PAPA'DAN "SAVAŞLARI SONA ERDİRİN"ÇAĞRISI

Papa Francis bir aydan fazla süredir tedavi gördüğü hastaneden bir mektup yazdı.

Papa Francis yazdığı mektupta savaşların sona ermesi çağrısında bulundu.

Papa Francis'in hastaneden ilk fotoğrafı, İHAPapa Francis'in hastaneden ilk fotoğrafı, İHA

HAFTALARDIR HASTANEDE KALIYOR

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

Papa Francis, EPAPapa Francis, EPA

ASTIM KRİZİ GEÇİRDİ

22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

Vatikan, 28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa'nın durumu 1-2 Mart'ta ise stabil kalmıştı.

Vatikan paylaştı! 14 Şubattan bu yana tedavi gören Papadan ilk fotoğraf geldiVatikan paylaştı! 14 Şubattan bu yana tedavi gören Papadan ilk fotoğraf geldi
Vatikan paylaştı! 14 Şubat'tan bu yana tedavi gören Papa'dan ilk fotoğraf geldi

Katoliklerin ruhani lideri, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı.

4 Mart'tan bu yana stabil olan Papa, hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlamıştı.

Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti.

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