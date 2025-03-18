ABD ile Fransa arasında Özgürlük Heykeli krizi! Beyaz Saray’dan sert tepki: Biz olmasaydık Almanca konuşuyordunuz

Fransa'dan ABD'ye gelen özgürlük eleştirisi Beyaz Saray'ı çileden çıkardı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Özgürtlük Heykeli'nin iadesini talep eden Fransız politikacıyı eleştirdi ve "ABD olmasaydı Fransızlar halihazırda Almanca konuşuyor olurdu" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, EPA

FRANSA İLE ABD ARASINDA ÖZGÜRLÜK HEYKELİ KRİZİ

Leavitt, bugün düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Özgürlük Heykeli'ni Fransa'ya iade edip etmeyeceğine ilişkin soruya "Kesinlikle hayır. Ve ismi belirtilmeyen bu düşük rütbeli Fransız siyasetçiye bir tavsiyem var. ABD olmasaydı Fransızlar halihazırda Almanca konuşuyor olurdu. Bu yüzden ülkemize karşı son derece minnettar olmalılar." şeklinde cevap verdi.

Özgürlük Heykeli, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

FRANSIZ PARLAMENTER "GERİ ALALIM" DEDİ

Fransız Parlamenter Raphael Glucksmann pazar günü yaptığı açıklamada Fransa'nın Özgürlük Heykeli'ni ABD'den geri alması gerektiğini söylemişti.

Fransız basınına göre Glucksmann "Zalimlerin yanında yer almayı seçen, bilimsel özgürlük talep eden araştırmacıları işten atan Amerikalılara 'Özgürlük Heykeli'ni bize geri verin' diyeceğiz. Size hediye olarak verdik, ama görünüşe göre siz onu hor görüyorsunuz. Bu yüzden burada, evde her şey yolunda gidecek" şeklinde konuşmuştu.

Fransız Parlamenter Raphael Glucksmann, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

"ALMANCA KONUŞMUYORSANIZ ABD SAYESİNDE"

Glucksmann'ın Özgürlük Heykeli çıkışının ardından Leavitt haftalık basın toplantısında, "İsmi açıklanmayan düşük rütbeli Fransız politikacıya tavsiyem, Fransızların şu anda Almanca konuşmamasının tek nedeninin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu hatırlatması olurdu." dedi.

1878'de Paris'teki Dünya Fuarı'nda Champ de Mars bahçesinde sergilenen Özgürlük Heykeli'nin başı, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

FRANSA ABD'YE HEDİYE ETMİŞTİ

Heykel, 1886 yılında Amerikan Bağımsızlığı'nın kutlanması vesilesiyle Fransızlar tarafından ABD'ye hediye edilmişti. Özgürlük Heykeli zamanla yakınlardaki Ellis Adası'ndan ABD'ye gelen göçmenlerin ilk uğradığı yerlerden biri haline geldi.

Glucksmann, Trump'ın Ukrayna'ya yönelik politikalarını yüksek sesle eleştiriyor ve ABD'nin askeri yardımları durdurması ve Kiev ile kritik savaş alanı istihbaratlarını paylaşmayı bırakması üzerine Avrupa'nın savunmasını güçlendirmesi çağrısında bulunuyor.