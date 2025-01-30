Günlerdir siber alemi karıştırıyor: Ortalık yangın yeriydi... DeepSeek’in arkasından Çinli güç çıktı

Yapay zekâ dünyasında hızla yükselen DeepSeek'in bu gücünün nereden geldiği tartışılırken Huawei teknolojisiyle desteklendiği ortaya çıktı. İlk olarak NVIDIA'nın H100 GPU'larıyla geliştirilen bu yapay zekâ modeli, artık yanıt üretim süreçlerini Huawei'nin Ascend 910C çipiyle gerçekleştiriliyor. Bu durum, Çin'in yapay zekâ alanında Batı teknolojilerine olan bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. DeepSeek'in başarısı, Çin'in yapay zeka teknolojilerinde Batı ile arasındaki farkı hızla kapattığını gösterirken Huawei'nin geliştirdiği çipler, NVIDIA kadar güçlü olmasa bile maliyet avantajı ve yerel üretim kapasitesi sayesinde Çin'in rekabet gücünü artırıyor.
Huawei, DeepSeek ile iş birliği yaptığını doğruladı. (AA)
"VERİ VE GİZLİLİK YÖNETİMİ" KONULARI YANITSIZ KALIYOR
Huawei'den TikTok'a kadar diğer Çinli teknoloji şirketleri, Çin devletiyle bağlantılı olduğu iddialarıyla defalarca gündeme gelirken verilerinin istihbarat amaçlı toplanmasına yol açabileceğinden endişe edilmeye başlandı. Avustralya Bilim Bakanı Ed Husic, piyasalarda ve teknoloji sektöründe karışıklığa yol açan Çinli sohbet robotu DeepSeek hakkında gizlilik endişelerini dile getiren ilk Batılı hükümet üyesi oldu. Bunun üzerine Husic salı günü ABC News'e verdiği demeçte DeepSeek ile ilgili "veri ve gizlilik yönetimi" de dahil olmak üzere birçok yanıtsız sorunun kaldığını söyledi.
"DEEPSEEK KONUSUNDA GÜVENLİ OLUN"
Bakan Husic, düzenlenen basın toplantısında, DeepSeek şirketinin yeni yapay zekâ modeline ilişkin İnsanların "doğal olarak" DeepSeek'e yöneleceğini düşündüğünü, TikTok'la ilgili tartışmaların bir benzerinin, DeepSeek'te de yaşanabileceğini söyledi. Uygulamanın kullanılması konusunda çekincelerini dile getiren Husic, DeepSeek konusunda "dikkatli olunması" mesajı verdi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD yetkililerinin, Çinli teknoloji firması DeepSeek tarafından gerçekleştirilen yapay zeka atılımının ulusal güvenlik üzerindeki olası etkilerini değerlendirdiğini belirterek şöyle konuştu: "Bu sabah Ulusal Güvenlik Konseyi ile görüştüm, ulusal güvenlik üzerindeki etkilerinin ne olabileceğini araştırıyorlar".
Huawei'den TikTok'a kadar Çinli teknoloji şirketlerin Çin devleti bağlantılı olduğu gündeme geliyor. (EPA)
ABD DONANMASINDAN "DEEPSEEK KULLANMAYIN" ÇAĞRISI
Bunun üzerine ABD Donanması, personeline "güvenlik ve etik kaygılar" nedeniyle Çin'in DeepSeek adlı yapay zeka teknolojisini kullanmamaları talimatını verdi.
CNBC'nin haberine göre, cuma günü Deniz Kuvvetleri mensuplarına gönderilen bir e-postada, DeepSeek'in yapay zekasının "modelin kökeni ve kullanımıyla ilişkili potansiyel güvenlik ve etik endişeler" nedeniyle "hiçbir şekilde" kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.
ABD Donanması, personeline ʺgüvenlik ve etik kaygılarʺ nedeniyle DeepSeek kullanmamaları talimatını verdi. (AA)
İTALYA'DAN HAMLE GELDİ
İtalya, harekete geçen ilk ülke olarak Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek'e inceleme başlattı. Ülkenin veri koruma otoritesi Garante, DeepSeek'te hangi kişisel verilerin, hangi kaynaklardan, hangi amaçlarla, hangi yasal dayanakla toplandığını ve Çin'de depolanıp depolanmadığını öğrenmek için harekete geçti.
Garante'den yapılan açıklamada, DeepSeek ve bağlı şirketlerinin cevap vermek için 20 günü olduğu ve bunun Çinli startup'ı hedef alan ilk düzenleyici hamlelerden biri olduğu belirtildi.
İtalya veri işleme otoritesi, DeepSeek hakkında inceleme başlattı. (AA)
İtalya'daki Garante, yapay zekâ kullanımı konusunda Avrupa'nın en aktif gözlemcilerinden biri konumunda. AB gizlilik kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle 2023 yılında Microsoft destekli ChatGPT'nin ülkede kullanımını kısa süreliğine yasaklandı.
Ayrıca OpenAI'ın en büyük yatırımcılarından biri biri olan Microsoft, verilerinin Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek ile bağlantılı bir grup tarafından yetkisiz bir şekilde elde edilip edilmediğini araştırmaya başladı.
DeepSeek'in kendi gizlilik politikasına göre; kullanıcılardan toplanan büyük miktarda kişisel bilgi toplanıyor ve bu bilgiler daha sonra Çin'deki "güvenli sunucularda" saklanıyor. Uygulamada hesap oluştururken girilen e-posta adresinden telefon numarası ve doğum tarihi, metin ve ses dahil olmak üzere herhangi bir kullanıcı girişi ve sohbet geçmişleri, sözde "teknik bilgiler" - telefonunun modelinden işletim sistemine, IP adresi ve "tuş vuruşu desenlerine" kadar tüm bu bilgilerin, DeepSeek'in "güvenliğini, emniyetini ve istikrarını" artırarak geliştirmek için kullanıldığı belirtiliyor. Ayrıca şirketin bu bilgileri daha sonra"gerektiği sürece" saklanmak üzere hizmet sağlayıcılar, reklam ortakları ve şirket grubu gibi diğer kişilerle paylaşacağı bilgisi yer alıyor.
BBC'nin ulaştığı Oxford Information Labs'ın CEO'su Emily Taylor, Web veya uygulama arayüzü olan DeepSeek dahil ancak bununla sınırlı olmayan, herkese açık herhangi bir AI modeli için, AI'ya sorulan istemler veya sorular, yanıtlar gibi o modelin yapımcılarına açık hale gelir. Bu nedenle, gizli veya ulusal güvenlik alanlarında çalışan herkesin bu risklerin farkında olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Dr. Dicle Yurdakul, ʺDeepSeek'in piyasaya girişi, büyük teknoloji şirketlerinin uzun süredir oturttuğu dengeleri sarsabilir. (AA)
"DEEPSEEK'İN PİYASAYA GİRİŞİ YATIRIMCILARI BELİRSİZLİĞE DÜŞÜRDÜ"
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, AU INOVA Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dicle Yurdakul, OpenAI, Nvidia ve diğer dev teknoloji şirketlerini sarsan DeepSeek'in; entegre yapay zeka çözümlerine büyük ölçüde bağımlı şirketleri derinden etkileyebileceğini belirtti. Yurdakul şöyle devam etti: Google, arama motoru ve reklam teknolojilerinde DeepSeek'in sunduğu daha akıllı ve kişiselleştirilmiş alternatiflerle rekabet etmek zorunda kalabilir. Amazon ise yapay zekâ destekli bulut hizmetlerinde daha verimli çözümler geliştirmek durumunda. Hal böyle iken DeepSeek'in piyasaya girişi, büyük teknoloji şirketlerinin uzun süredir oturttuğu dengeleri sarsarak yatırımcıları belirsiz bir sürecin içine soktu. Daha önce yapay zekaya büyük yatırımlar yapmış şirketlerin hisse senetleri bu gelişmeden olumsuz etkilenirken DeepSeek'in modeliyle benzer çözümler üreten şirketler yatırımcıların yeni gözdesi olabilir. DeepSeek'in düşük maliyetli ve yüksek performanslı modeli, sadece teknoloji dünyasını değil küresel finans piyasalarını da yeniden şekillendirme potansiyeline sahip. Büyük teknoloji devleri, yapay zekanın yeni dinamiklerine ayak uydurmak zorunda kalırken yatırımcılar da kazanan ve kaybedenleri yeniden belirlemeye çalışıyor.