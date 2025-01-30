Günlerdir siber alemi karıştırıyor: Ortalık yangın yeriydi... DeepSeek’in arkasından Çinli güç çıktı

Huawei'den TikTok'a kadar diğer Çinli teknoloji şirketleri, Çin devletiyle bağlantılı olduğu iddialarıyla defalarca gündeme gelirken verilerinin istihbarat amaçlı toplanmasına yol açabileceğinden endişe edilmeye başlandı. Avustralya Bilim Bakanı Ed Husic, piyasalarda ve teknoloji sektöründe karışıklığa yol açan Çinli sohbet robotu DeepSeek hakkında gizlilik endişelerini dile getiren ilk Batılı hükümet üyesi oldu. Bunun üzerine Husic salı günü ABC News'e verdiği demeçte DeepSeek ile ilgili "veri ve gizlilik yönetimi" de dahil olmak üzere birçok yanıtsız sorunun kaldığını söyledi.

Huawei, DeepSeek ile iş birliği yaptığını doğruladı. (AA)

Yapay zekâ dünyasında hızla yükselen DeepSeek'in bu gücünün nereden geldiği tartışılırken Huawei teknolojisiyle desteklendiği ortaya çıktı. İlk olarak NVIDIA'nın H100 GPU'larıyla geliştirilen bu yapay zekâ modeli, artık yanıt üretim süreçlerini Huawei'nin Ascend 910C çipiyle gerçekleştiriliyor. Bu durum, Çin 'in yapay zekâ alanında Batı teknolojilerine olan bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor . DeepSeek'in başarısı, Çin'in yapay zeka teknolojilerinde Batı ile arasındaki farkı hızla kapattığını gösterirken Huawei'nin geliştirdiği çipler, NVIDIA kadar güçlü olmasa bile maliyet avantajı ve yerel üretim kapasitesi sayesinde Çin'in rekabet gücünü artırıyor.

"DEEPSEEK KONUSUNDA GÜVENLİ OLUN"

Bakan Husic, düzenlenen basın toplantısında, DeepSeek şirketinin yeni yapay zekâ modeline ilişkin İnsanların "doğal olarak" DeepSeek'e yöneleceğini düşündüğünü, TikTok'la ilgili tartışmaların bir benzerinin, DeepSeek'te de yaşanabileceğini söyledi. Uygulamanın kullanılması konusunda çekincelerini dile getiren Husic, DeepSeek konusunda "dikkatli olunması" mesajı verdi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD yetkililerinin, Çinli teknoloji firması DeepSeek tarafından gerçekleştirilen yapay zeka atılımının ulusal güvenlik üzerindeki olası etkilerini değerlendirdiğini belirterek şöyle konuştu: "Bu sabah Ulusal Güvenlik Konseyi ile görüştüm, ulusal güvenlik üzerindeki etkilerinin ne olabileceğini araştırıyorlar".

Huawei'den TikTok'a kadar Çinli teknoloji şirketlerin Çin devleti bağlantılı olduğu gündeme geliyor. (EPA)

ABD DONANMASINDAN "DEEPSEEK KULLANMAYIN" ÇAĞRISI

Bunun üzerine ABD Donanması, personeline "güvenlik ve etik kaygılar" nedeniyle Çin'in DeepSeek adlı yapay zeka teknolojisini kullanmamaları talimatını verdi.

CNBC'nin haberine göre, cuma günü Deniz Kuvvetleri mensuplarına gönderilen bir e-postada, DeepSeek'in yapay zekasının "modelin kökeni ve kullanımıyla ilişkili potansiyel güvenlik ve etik endişeler" nedeniyle "hiçbir şekilde" kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

ABD Donanması, personeline ʺgüvenlik ve etik kaygılarʺ nedeniyle DeepSeek kullanmamaları talimatını verdi. (AA)

İTALYA'DAN HAMLE GELDİ

İtalya, harekete geçen ilk ülke olarak Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek'e inceleme başlattı. Ülkenin veri koruma otoritesi Garante, DeepSeek'te hangi kişisel verilerin, hangi kaynaklardan, hangi amaçlarla, hangi yasal dayanakla toplandığını ve Çin'de depolanıp depolanmadığını öğrenmek için harekete geçti.

Garante'den yapılan açıklamada, DeepSeek ve bağlı şirketlerinin cevap vermek için 20 günü olduğu ve bunun Çinli startup'ı hedef alan ilk düzenleyici hamlelerden biri olduğu belirtildi.

İtalya veri işleme otoritesi, DeepSeek hakkında inceleme başlattı. (AA)

İtalya'daki Garante, yapay zekâ kullanımı konusunda Avrupa'nın en aktif gözlemcilerinden biri konumunda. AB gizlilik kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle 2023 yılında Microsoft destekli ChatGPT'nin ülkede kullanımını kısa süreliğine yasaklandı.

Ayrıca OpenAI'ın en büyük yatırımcılarından biri biri olan Microsoft, verilerinin Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek ile bağlantılı bir grup tarafından yetkisiz bir şekilde elde edilip edilmediğini araştırmaya başladı.