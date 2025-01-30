Özgür Suriye’de ilk... Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Ahmed Şara tarafından karşılandı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani , Baas rejiminin devrildiği Suriye'ye gitti.
SANİ'Yİ EŞ-ŞARA KARŞILADI
Şam Uluslararası Havalimanı'na inen Al Sani'yi yeni Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara karşıladı.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani , Baas rejiminin devrildiği Suriye'ye gitti.
SANİ'Yİ EŞ-ŞARA KARŞILADI
Şam Uluslararası Havalimanı'na inen Al Sani'yi yeni Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara karşıladı.
Havalimanındaki karşılamaya ayrıca Suriye Başbakanı Muhammed el-Beşir, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Katar'ın Şam Büyükelçiliği'nin çok sayıda yetkilisi katıldı.
İLK LİDER OLDU
Al Sani, Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.
AHMED ŞARA GEÇİCİ CUMHURBAŞKANLI İLAN EDİLDİ
Öte yandan Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi.
Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre, Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla dün (29 Ocak) "Zafer Konferansı" düzenlendi.
Konferansın bitiminde Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç bildirisini okudu.
Abdülgani, Şara'yı geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve Şara'nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu.
2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini de açıkladı.