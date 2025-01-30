Özgür Suriye’de ilk... Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Ahmed Şara tarafından karşılandı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani , Baas rejiminin devrildiği Suriye 'ye gitti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdi (Fotoğraf:İHA)

Havalimanındaki karşılamaya ayrıca Suriye Başbakanı Muhammed el-Beşir, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Katar'ın Şam Büyükelçiliği'nin çok sayıda yetkilisi katıldı.

İLK LİDER OLDU

Al Sani, Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.