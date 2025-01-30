Meta Trump davasında geri adım attı! 25 milyon dolar ödeyecek

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ismi belirtilmeyen kaynaklar ABD Başkanı Donald Trump ve Meta arasındaki anlaşmaya ilişkin detayları aktardı.

25 MİLYON DOLAR ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Kaynaklar, Trump'ın Facebook hesabının kapatılmasına ilişkin açtığı dava kapsamında Meta'nın yaklaşık 25 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

Meta'nın ödeyeceği paranın 22 milyon dolarının, Trump'ın "başkanlık kütüphanesi" için kullanılacağını ifade eden kaynaklar, kalan paranın "davaya dahil olan diğer kişilere" ve yasal ücretlere ayrılacağını kaydetti.

Kaynaklar, anlaşmaya rağmen Meta'nın "suçlamaları kabul etmediğini" ileri sürdü.

NBC News'ün haberine göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'in çatı şirketi Meta, federal mahkemeye davada anlaşmaya varıldığına ilişkin bildirimde bulundu.