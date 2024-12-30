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Güney Kore'deki uçak kazası sonrası Boeing 737-800 talimatı

Güney Kore'de 179 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının ardından havayolu şirketi operasyonlarının sıkı güvenlik denetimlerinden geçirilmesi talimatı verildi. Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı Havacılık Politikası Şefi Joo Jong-wan, tüm Boeing 737-800 tipi uçakların söz konusu denetimlere tabi tutulacağını kaydetti.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 10:54 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 10:54
Güney Kore’deki uçak kazası sonrası Boeing 737-800 talimatı

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    Güney Kore'de hükümet, ülkede 179 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının ardından havayolu şirketi operasyonlarının sıkı güvenlik denetimlerinden geçirilmesi talimatı verdi.

    Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı Havacılık Politikası Şefi Joo Jong-wan, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Güney Kore'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları (İHA)Güney Kore'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları (İHA)

    Joo, Muan şehrinde dün meydana gelen kazaya neden olan iniş takımlarındaki arızanın, havayolu şirketine ait bir başka uçakta daha görülmesinin ardından Jeju Air hava yolu şirket hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    "İniş takımı olaylarına karşılık sıkı havacılık güvenliği denetimleri uygulamayı planlıyoruz." diyen Joo, uçak kazasının ardından yerli havayolları tarafından işletilen tüm Boeing 737-800 tipi uçakların söz konusu denetimlere tabi tutulacağını kaydetti.

    Güney Kore'deki uçak kazasının enkazı (İHA)Güney Kore'deki uçak kazasının enkazı (İHA)

    GÜNEY KORE'DEKİ UÇAK KAZASI

    Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.

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    Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

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