İsrail Başbakanı Netanyahu sığınağına alındı!

BİLİNCİ AÇIK Açıklamada, "Ameliyat komplikasyonsuz bir şekilde başarıyla sona erdi. Başbakan uyandı, iyi durumda ve bilinci tamamen açık." ifadesine yer verildi.

Hastanede 25 Aralık Çarşamba günü doktor muayenesinden geçen Netanyahu'da iyi huylu prostat büyümesinin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu tespit edilmiş, prostatın ameliyat yoluyla alınmasına karar verilmişti.

Hadassah Hastanesinden yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Ofer Gofrit, ameliyatın "planlandığı gibi geçtiğini" belirtti.

Roket ve füze saldırılarından endişe edildiği için Başbakan Netanyahu 'nun hastane içerisinde güçlendirilmiş sığınağa nakledildiği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)

SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR



İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu (75), ilerleyen yaşı nedeniyle son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşıyor.



VÜCUDUNA BİR CİHAZ TAKILMIŞTI



Geçen yıl temmuz ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'nun kalp sağlığını yakından izlemek için vücuduna bir cihaz takılmıştı.