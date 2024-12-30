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İsrail Başbakanı Netanyahu sığınağına alındı!

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu sağlık sorunları yaşıyor. Netanyahu'nun dün gerçekleşen prostat ameliyatının ardından Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesinin sığınağına alındığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 16:30 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 16:30
İsrail Başbakanı Netanyahu sığınağına alındı!

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    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başarılı geçen prostat ameliyatının ardından Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesinin sığınağına alındığı bildirildi.

    İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun prostat ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.

    BİLİNCİ AÇIK

    Açıklamada, "Ameliyat komplikasyonsuz bir şekilde başarıyla sona erdi. Başbakan uyandı, iyi durumda ve bilinci tamamen açık." ifadesine yer verildi.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)

    Roket ve füze saldırılarından endişe edildiği için Başbakan Netanyahu'nun hastane içerisinde güçlendirilmiş sığınağa nakledildiği kaydedildi.

    Netanyahu'nun birkaç gün hastanede müşahede altında tutulması bekleniyor.

    Hadassah Hastanesinden yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Ofer Gofrit, ameliyatın "planlandığı gibi geçtiğini" belirtti.

    Hastanede 25 Aralık Çarşamba günü doktor muayenesinden geçen Netanyahu'da iyi huylu prostat büyümesinin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu tespit edilmiş, prostatın ameliyat yoluyla alınmasına karar verilmişti.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)

    SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

    İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu (75), ilerleyen yaşı nedeniyle son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşıyor.

    VÜCUDUNA BİR CİHAZ TAKILMIŞTI

    Geçen yıl temmuz ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'nun kalp sağlığını yakından izlemek için vücuduna bir cihaz takılmıştı.

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