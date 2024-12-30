Güney Kore’de sıkıyönetim krizi sonrası bir ilk!

Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi başarısız sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları yeni önerge oylanarak kabul edildi. Başkent Seul'deki Ulusal Meclis önünde toplanan vatandaşlar alınan kararı kutladı. (AA/14 Aralık 2024)
Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.
Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.
Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.
Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için Meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'taki oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.
Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi başarısız sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları yeni önerge oylanarak kabul edildi. Başkent Seul'deki Ulusal Meclis önünde toplanan vatandaşlar alınan kararı kutladı. (AA/14 Aralık 2024)
Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.
Muhalefetin girişimiyle Ulusal Meclis'te 27 Aralık'ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığı vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.