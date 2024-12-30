Güney Kore’de sıkıyönetim krizi sonrası bir ilk!

Güney Kore'de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama talep edildiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Bakanlığının ortak soruşturmasını yürüten yetkililer, Yoon'un tutuklanması için Seul Batı Bölge Mahkemesine başvurdu.

İFADEYE ÇAĞRILDI GİTMEDİ



"Ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon'un üç kez ifadeye çağrıldığı ancak çağrılara karşılık vermediği belirtilerek tutuklanması talep edildi.