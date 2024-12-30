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Güney Kore'de sıkıyönetim krizi sonrası bir ilk!

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama talep edildiği bildirildi. Ülke tarihinde ilk kez görevdeki bir Devlet Başkanı için tutuklama talep ediliyor.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 07:47 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 07:47
Güney Kore’de sıkıyönetim krizi sonrası bir ilk!

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    Güney Kore'de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama talep edildiği bildirildi.

    Yonhap'ın haberine göre, üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Bakanlığının ortak soruşturmasını yürüten yetkililer, Yoon'un tutuklanması için Seul Batı Bölge Mahkemesine başvurdu.

    İFADEYE ÇAĞRILDI GİTMEDİ

    "Ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon'un üç kez ifadeye çağrıldığı ancak çağrılara karşılık vermediği belirtilerek tutuklanması talep edildi.

    Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol (AA)Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol (AA)

    Yoon'un avukatlarından Yun Gap-geun, CIO'nun "ayaklanma" şüphesiyle soruşturma yürütmeye yetkili olmadığını savunarak, talebe karşılık yasal girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

    Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol (AA)Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol (AA)

    Güney Kore tarihinde ilk kez görevdeki bir Devlet Başkanı için tutuklama talep ediliyor.

    GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

    Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

    Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

    Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi başarısız sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları yeni önerge oylanarak kabul edildi. Başkent Seul'deki Ulusal Meclis önünde toplanan vatandaşlar alınan kararı kutladı. (AA/14 Aralık 2024)Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi başarısız sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları yeni önerge oylanarak kabul edildi. Başkent Seul'deki Ulusal Meclis önünde toplanan vatandaşlar alınan kararı kutladı. (AA/14 Aralık 2024)

    Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

    Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

    Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

    Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için Meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'taki oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

    Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi başarısız sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları yeni önerge oylanarak kabul edildi. Başkent Seul'deki Ulusal Meclis önünde toplanan vatandaşlar alınan kararı kutladı. (AA/14 Aralık 2024)Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi başarısız sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları yeni önerge oylanarak kabul edildi. Başkent Seul'deki Ulusal Meclis önünde toplanan vatandaşlar alınan kararı kutladı. (AA/14 Aralık 2024)

    Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

    Muhalefetin girişimiyle Ulusal Meclis'te 27 Aralık'ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığı vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

    Yoon Suk Yeol ifadeye çağrıldı: Gözaltına mı alınacak?Yoon Suk Yeol ifadeye çağrıldı: Gözaltına mı alınacak?
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