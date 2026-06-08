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Pep Guardiola yine Filistin'in sesi oldu! Sessiz kalan insanlara eleştiri: Daha iyi bir dünya için sesimizi çıkarmalıyız

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Filistin’e yönelik açıklamaları ve insani mesajlarıyla yeniden dünya gündeminde yer aldı. Guardiola, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada dünyadaki çatışmalara dikkat çekerek, özellikle Gazze’de yaşanan insani drama karşı sessiz kalınmasını eleştirdi. “Hepimiz çocuklarımız için daha iyi bir dünya istiyoruz” diyen deneyimli teknik adam, insanların yaşanan olaylar karşısında ses çıkarmamasını anlamadığını belirtti.

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Pep Guardiola yine Filistin'in sesi oldu! Sessiz kalan insanlara eleştiri: Daha iyi bir dünya için sesimizi çıkarmalıyız

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Filistin'e verdiği destekle gönüllerde taht kurdu.

LAMINE YAMAL'A DESTEK ÇIKMIŞTI

Barcelona'nın kazandığı şampiyonluk sonrasında Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'a hocası Hansi Flick tepki göstererek sadece sahada kalması gerektiğini söyledi. Her fırsatta İsrail'in zulmüne tepki gösteren Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, Yamal'a destek çıkarak, kendisine sorulan soru soruya; "Karını ve çocuklarını evlerin altında ezilmiş halde bulsan ne yaparsın? Burada basın toplantısında çıkıp sadece topun peşinden koşan bir oyuncudan mı bahsedersin? Tabii ki hayır!" demişti.

Gazzeli ressamlar, Filistin halkına destek mesajı veren İngiliz ekibi Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola'yı, Filistin bayrağı ile beraber enkaz halindeki bir duvara çizerek İspanyol futbol adamıyla dayanışma mesajı verdi. Resimde Arapça ve İngilizce ʺTeşekkürler Guardiolaʺ ifadesi yer aldı. (Haberin fotoğrafı Reuters ve Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)Gazzeli ressamlar, Filistin halkına destek mesajı veren İngiliz ekibi Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola'yı, Filistin bayrağı ile beraber enkaz halindeki bir duvara çizerek İspanyol futbol adamıyla dayanışma mesajı verdi. Resimde Arapça ve İngilizce ʺTeşekkürler Guardiolaʺ ifadesi yer aldı. (Haberin fotoğrafı Reuters ve Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

YİNE GAZZE'NİN SESİ OLDU

RPS Music isimli YouTube kanalının konuğu olan İspanyol teknik adam, tek isteğinin çocuklar için daha iyi bir dünya olduğunu söyledi. İnsanların yaşanan dramlara ses çıkarmamasını anlayamadığını da belirten Guardiola, bir şeylerin yanlış yapıldığını sözlerine ekledi.

Pep Guardiola yine Filistin'in sesi oldu! Sessiz kalan insanlara eleştiri: Daha iyi bir dünya için sesimizi çıkarmalıyız-3

Guardiola'nın sözleri şu şekilde:

"Dünyada yolunda gitmeyen şeylere karşı ayağa kalkıp sesini çıkaramayacak tek bir insan bile yok. Hepimiz ebeveyniz ve tek istediğimiz çocuklarımız için daha iyi bir dünya.

Bugün yaşanan vahşetlere, sadece devam eden Filistin'de değil, dünyadaki diğer pek çok çatışmada olanlara karşı insanların nasıl seslerini çıkarmadığını anlamıyorum.

Geldiğimiz noktada hala bunların yaşanmasını engelleyemiyorsak, bir şeyleri yanlış yapmışız demektir; bu çok açık. Her şey daha basit olmalı."

Şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı açan Lamine Yamala Pep Guardioladan destekŞampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı açan Lamine Yamala Pep Guardioladan destek

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