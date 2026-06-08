Pep Guardiola yine Filistin'in sesi oldu! Sessiz kalan insanlara eleştiri: Daha iyi bir dünya için sesimizi çıkarmalıyız
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Filistin’e yönelik açıklamaları ve insani mesajlarıyla yeniden dünya gündeminde yer aldı. Guardiola, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada dünyadaki çatışmalara dikkat çekerek, özellikle Gazze’de yaşanan insani drama karşı sessiz kalınmasını eleştirdi. “Hepimiz çocuklarımız için daha iyi bir dünya istiyoruz” diyen deneyimli teknik adam, insanların yaşanan olaylar karşısında ses çıkarmamasını anlamadığını belirtti.
İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Filistin'e verdiği destekle gönüllerde taht kurdu.
LAMINE YAMAL'A DESTEK ÇIKMIŞTI
Barcelona'nın kazandığı şampiyonluk sonrasında Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'a hocası Hansi Flick tepki göstererek sadece sahada kalması gerektiğini söyledi. Her fırsatta İsrail'in zulmüne tepki gösteren Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, Yamal'a destek çıkarak, kendisine sorulan soru soruya; "Karını ve çocuklarını evlerin altında ezilmiş halde bulsan ne yaparsın? Burada basın toplantısında çıkıp sadece topun peşinden koşan bir oyuncudan mı bahsedersin? Tabii ki hayır!" demişti.
YİNE GAZZE'NİN SESİ OLDU
RPS Music isimli YouTube kanalının konuğu olan İspanyol teknik adam, tek isteğinin çocuklar için daha iyi bir dünya olduğunu söyledi. İnsanların yaşanan dramlara ses çıkarmamasını anlayamadığını da belirten Guardiola, bir şeylerin yanlış yapıldığını sözlerine ekledi.
Guardiola'nın sözleri şu şekilde:
"Dünyada yolunda gitmeyen şeylere karşı ayağa kalkıp sesini çıkaramayacak tek bir insan bile yok. Hepimiz ebeveyniz ve tek istediğimiz çocuklarımız için daha iyi bir dünya.
Bugün yaşanan vahşetlere, sadece devam eden Filistin'de değil, dünyadaki diğer pek çok çatışmada olanlara karşı insanların nasıl seslerini çıkarmadığını anlamıyorum.
Geldiğimiz noktada hala bunların yaşanmasını engelleyemiyorsak, bir şeyleri yanlış yapmışız demektir; bu çok açık. Her şey daha basit olmalı."