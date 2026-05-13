Şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'a Pep Guardiola'dan destek
Barcelona'nın kazandığı şampiyonluk sonrasında Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'a hocası Hansi Flick tepki göstererek sadece sahada kalması gerektiğini söyledi. Her fırsatta İsrail'in zulmüne tepki gösteren Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, Yamal'a destek çıkarak, kendisine sorulan soru soruya; "Karını ve çocuklarını evlerin altında ezilmiş halde bulsan ne yaparsın? Burada basın toplantısında çıkıp sadece topun peşinden koşan bir oyuncudan mı bahsedersin? Tabii ki hayır!" dedi.
Real Madrid'i 2-1 yenerek tarihindeki 29. şampiyonluğa ulaşan Barcelona, mutlu sona ulaşmanın sevincini yaşarken kutlamalara Lamine Yamal damga vurmuştu. İspanyol kanat oyuncusu, Filistin bayrağı açmasının ardından hocası Hansi Flick tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
"HOŞUMA GİTMEDİ"
Alman teknik direktör konu hakkında yaptığı açıklamada; "Yamal'a Filistin bayrağı açmasının hoşuma gitmediğini söyledim. Biz futbol oynuyoruz ve insanların bizden beklentilerini göz önünde bulundurmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.
PEP GUARDIOLA'DAN DESTEK
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Zorlu randevu öncesinde düzenlediği basın toplantısında sorulan "Lamine Yamal'ın kutlamalardaki tutumu ve futbolcuların saha dışı meselelere karışması hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna deneyimli teknik adam;
"Peki sen de kendi yetkinlik alanın dışında şeylere karışmamalı mısın? Sen buradasın ki bana Crystal Palace maçını sorasın. Yine de sorunu cevaplayacağım...
Futbolcu bir rol modeldir, milyonlarca insan ona özenir ve görüşü etkilidir, bu yüzden gerekirse görüşünü paylaşmalıdır.
Karını ve çocuklarını evlerin altında ezilmiş halde bulsan ne yaparsın? Burada basın toplantısında çıkıp sadece topun peşinden koşan bir oyuncudan mı bahsedersin? Tabii ki hayır!!
Sen bizim ne hakkında konuşmak istediğimiz konuları seçmiyorsun. Lamine'in pozisyonu gurur duyulması gereken bir şey, şu anda dünyanın konuştuğu konu haline geldi."
FİLİSTİN'DE YAMAL ÇALIŞMASI
Gazze kentinin batısında yer alan Şati Mülteci Kampı'nda, İsrail saldırılarında yıkılan bir evin enkazı üzerine 18 yaşındaki Futbolcu Lamine Yamal için Filistin bayrağıyla mural çalışması yapıldı. Gazzeli sanatçılar, Barcelona takımının şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşıyarak Filistin halkına destek mesajı veren Yamal'ı enkaz halindeki duvara çizerek İspanyol futbolcuyla dayanışma mesajı verdi.
42 GOLLÜK KATKI YAPTI
Barcelona'nın genç futbolcusu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 24 kez ağları sarsıp 18 de asist yaparak çok önemli bir katkı verdi. 3 bin 702 dakika sahada kaldı. Kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.