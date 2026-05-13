Şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'a Pep Guardiola'dan destek

Lamine Yamal, bu sezon Barcelona için 45 maçta 24 gol ve 18 asistle önemli bir katkı sağladı.

Pep Guardiola, futbolcuların gerektiğinde görüşlerini paylaşabileceklerini ve Lamine Yamal'ın pozisyonunun gurur duyulması gerektiğini ifade etti.

Alman teknik direktör konu hakkında yaptığı açıklamada; "Yamal'a Filistin bayrağı açmasının hoşuma gitmediğini söyledim. Biz futbol oynuyoruz ve insanların bizden beklentilerini göz önünde bulundurmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Pep Guardiola Lamine Yamal'a destek verdi

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Zorlu randevu öncesinde düzenlediği basın toplantısında sorulan "Lamine Yamal'ın kutlamalardaki tutumu ve futbolcuların saha dışı meselelere karışması hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna deneyimli teknik adam;

"Peki sen de kendi yetkinlik alanın dışında şeylere karışmamalı mısın? Sen buradasın ki bana Crystal Palace maçını sorasın. Yine de sorunu cevaplayacağım...

Futbolcu bir rol modeldir, milyonlarca insan ona özenir ve görüşü etkilidir, bu yüzden gerekirse görüşünü paylaşmalıdır.

Karını ve çocuklarını evlerin altında ezilmiş halde bulsan ne yaparsın? Burada basın toplantısında çıkıp sadece topun peşinden koşan bir oyuncudan mı bahsedersin? Tabii ki hayır!!

Sen bizim ne hakkında konuşmak istediğimiz konuları seçmiyorsun. Lamine'in pozisyonu gurur duyulması gereken bir şey, şu anda dünyanın konuştuğu konu haline geldi."